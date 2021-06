Assemblea Acd Bastia 1924 e Accademia Calcio Bastia Stagione 2021/22

Chiama o scrivi in redazione

Venerdì 25 Giugno presso Ospedalicchio si è svolta l’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI del Bastia Calcio 1924. È stato presentato il resoconto della stagione calcistica 2020 /21, sia dal punto di vista tecnico che economico delle associazioni Acd Bastia 1924 e Accademia Calcio Bastia.

L’Economo Rosignoli ha quindi esposto il progetto sportivo ed il bilancio consuntivo per la stagione 2021/22 di ambedue le associazioni.

Si è poi passati alla nomina d’ ingresso nuovi consiglieri, dei membri del Consiglio Direttivo e relativi incarichi per la nuova stagione.

Sandro Mammoli ha espresso la volontà di far entrare nel Consiglio anche David Ricci, Antonio Interno’ e Silvia Sargenti, come collaboratori attivi al progetto Bastia.

Ha inoltre manifestato di volere affrontare il Campionato con la Prima Squadra in modo dignitoso ma altrettanto divertente e vincente, coerente con le varie problematiche vigenti causa pandemia e senza voli pindarici dal punto di vista economico. Si è già iniziato un progetto di Prima Squadra dove tanti ragazzi del vivaio sono entrati a far parte del gruppo di atleti allenati da Mister Caporali ed il suo staff, e dunque ci sono tante aspettative, ma altrettanto entusiasmo… una bella scommessa per tutti!

Il Settore Giovanile è forte dalla riconferma dello Staff Tecnico e di un bel gruppo di allenatori pronti a mettersi in gioco per la crescita psico motoria dei bambini e dei ragazzi, ma anche per affrontare al meglio campionati e competizioni varie.

È volere della Società dare continuità anche alla Prima Squadra Calcio a 5 Femminile che tante soddisfazioni ci ha regalato quest’ anno nonostante la pandemia.

Acd Bastia1924

Presidente

Sandro Mammoli

Vicepresidente

Francesco Ponti

Economo

Marcello Rosignoli

Tesoriere

Roberto Brunetti

Segretario

Giampaolo Betti

Resp. strutture

Paolo Baglioni

Resp. Accompagnatori

Nicola Gradogna

Direttore Tecnico

Antonio Interno’

Direttore Sportivo Prima Squadra Maschile

David Ricci

Resp. Prima Squadra Femminile

Silvia Sargenti

Resp. Marketing e Comunicazioni

Stefano Bibi

Resp. Eventi

Stefania Migliorati

con la collaborazione di

Stefano giglioni, Claudio Tugliani, Marco Gnavolini, Roberto Brunori

Per l’Associazione Accademia Calcio Bastia

Presidente

Gianfranco Abbati,

Segreteria

Stefania Migliorati