Athlon Bastia, Giovanni Bianchi al suo esordio stagionale

Giovanni Bianchi al suo esordio stagionale nei 60 m piani indoor di Ancona sigla il suo Personal Best abbatendo il muro dei 7”00 e fermando il cronometro a 6”95 .

Poco prima, in batteria aveva corso in 7”02 eguagliando il suo vecchio P.B. Con questo risultato, Giovanni si aggiudica il pass Tricolore per i Campionati Italiani Promesse che si svolgeranno nei giorni 8 e 9 febbraio 2020 e si porta a soli 5 centesimi dal Minimo per i Campionati italiani Assoluti (6”90). Complimenti a lui e al suo allenatore Claudio Lazzari.