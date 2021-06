Bastia Calcio, un sogno che sta diventando realtà

Ndulue Daniel Chiderah, Esordiente classe 2007, nato ad Assisi e tesserato Acd Bastia 1924, in questo mese sta vivendo un periodo davvero particolare ed estremamente esaltante. Cresciuto nel Settore Giovanile del Bastia Calcio sin da piccolo ha dimostrato sempre una passione sfrenata per questo meraviglioso sport, condividendo e vivendo appieno qualsiasi attività con gli Istruttori, con i suoi amici e compagni di squadra.

In questo ultimo anno il ragazzo ha rivelato doti che non sono sfuggite allo Staff tecnico ed al Responsabile del Settore Giovanile Antonio Internò che con costanza e determinazione ha seguito da vicino la crescita psico-motoria del ragazzo rendendosi partecipe della sua evoluzione tecnica. Da sottolineare e non sottovalutare poi che con la pandemia Daniel, come tutti i ragazzi che militano nelle società dilettantistiche umbre, non ha potuto beneficiare per svariati mesi degli allenamenti previsti in condizioni normali né individuali.

Ciò nonostante, in questi giorni, Daniel sta esprimendo il suo gioco e, se vogliamo il suo talento, in campi blasonati di squadre professionistiche quali il Genoa, il Sassuolo, la Roma ed è anche monitorato durante gare da osservatori dell’ Empoli, Parma, Perugia e Gubbio.

Fa effetto a tutti quanti la sua fisicità, nonostante la tenera età, ma anche la sua predisposizione coordinativo-motoria, la sua potenza e la velocità di apprendimento.

Il Bastia Calcio si sta adoperando come dovrebbe fare qualsiasi Società Calcistica con Settore Giovanile dilettantistica e cioè individuare talenti all’ interno del proprio vivaio, migliorarlo e, quando pronti, proporli per cercare di far esprimere, nei campi di calcio più importanti, le loro doti e capacità.

Certamente tutto questo si realizza con uno Staff Tecnico all’altezza e con la collaborazione e fiducia da parte delle famiglie degli atleti. La Società del Bastia Calcio 1924 sarà sempre e comunque vicina a Daniel, gli augura di volare più in alto possibile e di raggiungere i migliori traguardi nello sport e nella vita.