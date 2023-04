Bastia spring cup, torneo internazionale di calcio a Bastia Umbra

Bastia spring cup – Come consuetudine con l’arrivo della Primavera inizia la carrellata di attività organizzate dall ‘associazione calcistica del Bastia Calcio 1924 legate al settore giovanile e non solo. La Società Bastia Calcio 1924 debutta in questa fine stagione con l’organizzazione interna della Seconda Edizione del Torneo Interregionale Bastia Spring Cup al via da

Sabato 29 Aprile fino a Lunedì 1 Maggio . Competizioni che vedono protagonisti oltre 200 atleti Categoria Esordienti annata 2011 di dodici società sportive, di cui 9 da fuori regione : Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche. Le gare si disputeranno in campi in erba ed in sintetico nelle strutture di Borgo 1° Maggio, di Ospedalicchio e del Comunale Carlo degli Esposti.

Una manifestazione sportiva alquanto interessante grazie alla partecipazione di società professionistiche e di alcune Scuola Calcio Elite dilettantistiche

SS. AREZZO, GUBBIO CALCIO ACADEMY, CIVITANOVESE AFC, FERMO SSD, SANT’EUSEBIO ASD, INVICATASAURO RIMINI FOOTBALL CLUB CORTONA CAMUCIA CALCIO A.C. PERUGIA FOOTBALL ACADEMY ASD CASTIGLION DEL LAGO SENIGALLIA CALCIO ACD BASTIA 1924

La Società si sta organizzando al meglio per accogliere le squadre partecipanti ed i loro familiari al seguito per garantire loro un’esperienza piacevole e di sana competizione. Il Bastia Calcio è onorato di ricevere tutte le squadre iscritte al Torneo con l’intento di offrire massima ospitalità e divertimento per tutti i partecipanti. (Comunicato stampa del Bastia Calcio)

Il Sindaco Paola Lungarotti a nome dell’ Amministrazione comunale si unisce agli auguri della Società sportiva organizzatrice affinché tutti i ragazzi possano esprimere il loro valore con successo.