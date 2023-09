Bastia Umbra, senza impianti sportivi indoor, quale futuro?

C’è molta preoccupazione da parte delle associazioni sportive dilettantistiche di Bastia Umbra che sono in ritardo per la nuova stagione sportiva: ad oggi non vi è certezza della ripresa delle attività sportive al coperto per i giovani atleti/e che costituiscono il movimento agonistico, coloro, che hanno la necessità di allenarsi in una struttura sportiva adeguata, per la partecipazione ai campionati indetti dalle diverse federazioni sportive.

Le società fanno i “salti mortali”” per potere garantire ai bambini/e adolescenti della nostra città una adeguata attività motoria (settore promozionale) seguendo le direttive del C.O.N.I e del ministero della sanità, in quanto lo sport è salute, vita, socialità, confronto, e cultura! MA L’ATTIVITA’ AGONISTICA E’ FERMA.

Siamo sicuramente in situazione di emergenza data la chiusura del palazzetto dello sport per i lavori di ristrutturazione che dureranno almeno due anni. La palestra delle scuole medie “C. Antonietti” è inagibile dal 2016. I lavori della nuova struttura sportiva che sarebbe dovuta nascere nel quartiere di XXV Aprile sono bloccati. Gli sport al coperto della città di Bastia sono in grave crisi.

Non sono servite le ripetute riunioni tra le associazione sportive , assessori e responsabili, dove tra una promessa e l’altra la presa in giro è ancora in atto. Le famiglie sono in apprensione per il futuro dei propri figli e delle attività sportive. Fioccano le domande e le critiche alle associazioni sportive del territorio.

Ci sono molte perplessità sulla funzionalità della nuova struttura nel quartiere di San Lorenzo, un pallone pressostatico che dimostra molte criticità.

La pavimentazione attualmente scelta non è assolutamente idonea e sicura per lo svolgimento delle attività di qualsiasi sport. Intanto le squadre agonistiche della città sono costrette a migrare in altri comuni con innumerevoli disagi per le famiglie che aspettano risposte certe per rientrare nella propria città, sottolineando la poca attenzione da parte dell’amministrazione al valore formativo dello sport./lettera di tre società sportive