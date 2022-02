Domenica il derby Angelana – Bastia di gioca a Cannara

Lo storico Derby Angelana-Bastia si giocherà allo “Spoletini” di Cannara in quanto il “Migaghelli” di Santa Maria Degli Angeli ha bisogno di interventi per ottenere la piena agibilità.

L’incontro, molto sentito dalle due città, sarà diretto dal Sig. Alessandro Colelli della sezione di Ostia Lido, sarà assistito nell’occasione da Giovanni Fiorucci della sezione di Gubbio e Federico Baroni della sezione di Foligno. I biancorossi precedono i cugini giallorossi di soli tre punti in una partita importantissima in chiave salvezza.

Grande attesa a Bastia per il derby contro i “cugini giallorossi” di Santa Maria Degli Angeli. Una partita importante per la compagine di Caporali, non solo per il risultato, la classifica e per il delicato momento, ma anche soprattutto per il simpatico campanilismo che divide le confinanti città. E a due giorni dalla partita prende la parola anche il Sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti che non solo invita i tifosi e tutto il pubblico a vivere la partita di domenica come un momento di festa per lo sport, ma rivolge anche il suo personale “in bocca al lupo” ai giocatori e al tecnico. “Il derby con L’Angelana è qualcosa di speciale per la nostra comunità, da vivere con l’animo sereno e con la gioia di assistere ad una partita che deve lasciare spazio alla correttezza, alla lealtà, alla civiltà. È un appuntamento da sempre vissuto con particolare emozione dai tifosi del Bastia. Sono convinta che Domenica la nostra squadra saprà esprimere in campo tutte le sue qualità e la voglia di fare punti per onorare la città e la classifica. Sono certa – continua il sindaco Lungarotti – che assisteremo ad una bella giornata di festa sportiva, nel segno della sportività e del sano agonismo”.