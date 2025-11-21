Bastia 1924 atteso a Spoleto per sfida cruciale salvezza

Spoleto cerca riscatto, Bastia punta al derby con morale alto
BASTIA UMBRA – Domenica 23 novembre alle ore 14:30 il Bastia 1924 sarà protagonista di una trasferta delicata contro lo Spoleto, gara valida per il campionato di Eccellenza Umbra. L’incontro non si disputerà nello stadio principale della città, ma al “Ivo Rutili” di San Giovanni di Baiano, scelta obbligata per i lavori di ristrutturazione in corso nell’impianto spoletino.
La sfida rappresenta un vero crocevia per i padroni di casa, precipitati in una condizione di forte emergenza: quattordicesimo posto in graduatoria con appena nove punti e una serie pesante di sei sconfitte consecutive. Nonostante alcune prove incoraggianti, la squadra non è riuscita a trasformare la qualità del gioco in risultati concreti, restando intrappolata nella zona playout. Per lo Spoleto la partita assume i tratti di un match da ultima spiaggia, con l’obiettivo di interrompere la spirale negativa e restituire entusiasmo ai propri sostenitori.
Il Bastia, ottavo con sedici punti, arriva invece con il morale alto dopo il netto 4-0 inflitto al Santa Sabina. Mister Tomassoli può sorridere per il recupero di Marco Trottini, esterno offensivo tornato a disposizione dopo un infortunio. La sua presenza amplia le soluzioni in attacco e garantisce maggiore imprevedibilità.
La formazione biancorossa punta al bottino pieno per consolidare la posizione a ridosso della zona playoff e affrontare con slancio il prossimo appuntamento: il derby con l’Angelana, atteso con grande partecipazione dalla tifoseria. Una vittoria a Spoleto darebbe ulteriore fiducia e permetterebbe di presentarsi alla stracittadina con un entusiasmo rinnovato.
La direzione di gara è stata affidata al sig. Marco Ganzerli della sezione AIA di Frattamaggiore, assistito da Simone Servili (Terni) e Simone Polveri (Foligno).
Commenta per primo