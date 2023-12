Francesco Felici tennis in carrozzina a lui Supertennis award 2023

Francesco Felici, l’orgoglio dell’Umbria e del tennis in carrozzina italiano, ha aggiunto un altro trofeo alla sua già ricca bacheca. Felici, che occupa il primo posto nel ranking italiano e il secondo nel ranking mondiale junior, è stato premiato con il “Supertennis award 2023” come “Miglior atleta wheelchair”. Questo riconoscimento arriva dopo che lo scorso settembre ha raggiunto la finale degli US Open a New York, consolidando la sua posizione tra i migliori atleti di questa disciplina.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Milano, durante una serata eccezionale presentata da Max Giusti. Erano presenti tutti i campioni e le campionesse che hanno reso il 2023 un anno indimenticabile per il tennis italiano. Tra questi, Felici ha brillato per il suo talento e la sua determinazione.

La motivazione del premio sottolinea non solo le sue abilità atletiche, ma anche il suo ruolo di modello per i giovani atleti che si stanno avvicinando a questa disciplina. “Oltre a essere un giocatore in grande crescita è stato soprattutto un esempio per molti altri ragazzi che si stanno affacciando a questa disciplina. Ha rappresentato l’Italia in campo internazionale contribuendo a portare il nostro Paese alla ribalta del tennis in carrozzina”, recita la motivazione del premio.

Il premio è stato consegnato a Felici dal Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, sottolineando ulteriormente l’importanza di questo riconoscimento. Questo premio non è solo un tributo alle sue prestazioni eccezionali, ma anche un riconoscimento del suo contributo al tennis in carrozzina italiano e internazionale.

In conclusione, il 2023 è stato un anno straordinario per Francesco Felici e per il tennis in carrozzina italiano. Con il suo talento, la sua determinazione e il suo spirito di squadra, Felici ha portato l’Italia alla ribalta del tennis in carrozzina. E con il “Supertennis award 2023”, ha ricevuto il riconoscimento che merita.