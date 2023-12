Chroma Festival, dopo il successo della rassegna estiva ecco l’ultimo evento del 2023

Dopo il successo della rassegna estiva il Chroma Festival da Bastia Umbra si trasferisce a Perugia e presenta l’ultimo evento del 2023: Ensi & Nerone, pesi massimi dell’hip hop italiano e icone assolute di freestyle, sabato 9 dicembre saranno in concerto all’Urban Club per il tour invernale del loro joint album “Brava gente”, uscito lo scorso 2 giugno.

Dopo il successo del tour estivo per la presentazione del disco, Ensi e Nerone stanno macinando sold out nei club di tutta Italia. “Brava gente” è un album che racconta l’italianità tra stile e contraddizioni, il cui richiamo esplicito è al celebre film “The Good Fellas” di Martin Scorsese ma in chiave contemporanea e hip hop, al di fuori dei cliché e degli stereotipi, non riferibile a nessun quartiere o città in particolare.

Lo spirito di squadra tra Ensi e Nerone si percepisce in ogni traccia, in cui i due artisti esprimono al meglio la sinergia che li lega sia dal punto di vista musicale, donando a ciascun brano quella connotazione fortemente hip hop che li ha sempre contraddistinti, che a livello tematico, andando a toccare diversi argomenti – anche più sentimentali e profondi – e rendendo così il progetto completo e maturo. Partecipano a questo nuovo disco ospiti d’eccezione come Salmo, Fabri Fibra, Jake La Furia, Gemitaiz, Nitro e Speranza.

La produzione di “Brava Gente” si avvale della firma di alcuni grandi nomi del panorama musicale italiano, che hanno saputo cucire “su misura” produzioni ad hoc per esaltare le parole dei due MC, conferendo al progetto una grande varietà anche dal punto di vista sonoro: 2ndRoof, 2P & Adma, 6ixpm, Andy The Hitmaker, Big Joe, Crookers, Don Joe, Luciennn, Salmo, Sine, Strage e Verano.

Warm-up & aftershow: Chiskee, Bilowi & The Dose. Biglietti in vendita su www.dice.fm. Apertura porte ore 21, inizio concerto ore 22:30.

ENSI

Classe 1985, è uno dei più importanti rapper italiani, bandiera del rap di Torino, attivo sin dai primi anni zero. L’arte del freestyle è ciò che lo rende una vera e propria icona del genere e, grazie alle sue capacità, ottiene per oltre una decade le vittorie negli eventi più significativi del settore diventando per tutti il simbolo di questa disciplina. Con un palmares senza rivali, una discografia di peso e un percorso che sfocia nell’entertainment, Ensi rappresenta un punto di riferimento per il rap italiano. E’ anche il conduttore principale di “Take Away”, talk show prodotto da ESSE Magazine che sta ottenendo grande successo.

NERONE

Classe ‘91, Nerone è noto per essere uno dei più grandi freestyler italiani. Gira per anni l’Italia partecipando a innumerevoli battle di freestyle, battendo tutti e collezionando diversi titoli importanti in “Tecniche perfette”, “Mtv Spit” e “Battle Arena”. Partecipa, negli anni, a diverse produzioni discografiche collaborando con rapper del calibro di Salmo, Fabri Fibra, Clementino, Jake La Furia, Ensi, Nitro, Gemitaiz e Rocco Hunt. Dopo diversi lavori indipendenti, ottiene il Disco d’Oro con il brano “Papparapà” feat. Salmo e Gemitaiz, estratto dal suo primo album ufficiale “MAX”. Con il secondo album ufficiale “ENTERTAINER” riesce definitivamente ad affermarsi ottenendo un grande successo con i singoli “Emme I” e “Più forte di me” feat. Jake La Furia. Il terzo album ufficiale, dal titolo “GEMINI” vuole essere un ulteriore punto di conferma e di svolta per l’artista, che punta ad andare oltre i confini del proprio paese e del rap stesso. Nel 2021 pubblica il progetto “MAXTAPE”, un’ampia raccolta di 18 brani rap, anticipato da tre singoli acclamati dal pubblico “Bataclan” feat. Fabri Fibra (che ad oggi conta milioni di streaming su Spotify), “Radici” feat. Clementino e “Un sec” feat. Nitro & Gemitaiz.

Chroma Festival

Il concerto dei due artisti è quindi l’ultimo atto della stagione 2023 targata Chroma che ha avuto come sempre il suo apice con il Festival che per la VI edizione si è tenuto a giugno 2023 nella nuova location di Umbriafiere a Bastia Umbra. Un Festival ideato interamente dai membri dell’Associazione Culturale Chroma. Un palco diventato sempre più di riferimento per realtà importanti della scena musicale contemporanea italiana e per alcuni tra i migliori gruppi, djs e collettivi artistici dell’Umbria.