Il Bastia incassa un pari per 1-1 contro il Lama

Il Bastia incassa un pari per 1-1 dopo essere passato in vantaggio con Homhonria e pareggio con Valori dopo una gara cavalleresca tra due contendenti animate e gioco.Il Bastia corre e fa la partita dopo pochi minuti mostrando i suoi connotati tecnico-tattici e quindi agonistici.

di Lorenzo Capezzali

Il Lama ha ottenuto un pareggio oro mettendo nella contesa le armi migliori del suo repertorio di torneo. Le azioni goal chiamano all’impegno tutti gli organici attraverso manovre limpide e coese.Il Bastia ritrova la condizione agonistica buona dove il presidente e il coach concordano sul momento. Bastia forse sono in corsa per altre partite di nerbo come sperano i propri tifosi.