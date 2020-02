Laboratorio motorio per bambini da 0 a 6 anni a Bastia Umbra

“Ogni Momento ha il suo Movimento” laboratorio motorio per bambini da 0 a 6 anni in programma a cura del Centro Educativo Territoriale (C.E.T. Assisi) presso il nido comunale Piccolo Mondo di Bastia Umbra.

Un laboratorio per esplorare modi diversi di giocare per bambini da 0 a 6 anni accompagnati dai loro genitori. In collaborazione con Prom.O.S.Sport di Perugia- tutti i martedì di febbraio, dal 04/02/2020, dalle ore 17:00 alle ore 18:00

Postilimitati – Per Prenotazioni, i contatti:

338/ 8855276 mail cet.assisi@edusostenibile,it

Prossime iniziative della Ludoteca Comunale “G.Rodari”:

“”Gioco fai da te”, laboratorio sul gioco per bambino da 3 a 6 anni e i loro genitori – venerdì 13/3/2020 e venerdì 27/3/2020 presso il locali della Ludoteca dalle ore 16:30 alle ore 18:00