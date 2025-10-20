Pantaleoni regala al Costano un derby da incorniciare

Vittoria nel finale e festa per i giallorossi al comunale nuovo

Il Costano si aggiudica il derby con l’Athletic Club Bastia grazie a un rigore trasformato al 48’ del secondo tempo da Pantaleoni, scatenando l’entusiasmo dei tifosi giallorossi. Una partita combattuta e corretta, giocata di fronte a circa 350 spettatori che hanno gremito le tribune del Comunale Nuovo di Costano, a testimonianza della passione e del forte legame tra le due realtà sportive. La sfida, sentitissima ma leale, si è chiusa con il punteggio di 1-0.

Come riferisce la fonte del comunicato, l’AS Costano, il match è stato una festa di sport e appartenenza, con tanti giocatori di Bastia in campo, a conferma della vitalità calcistica del territorio. Le due squadre si sono affrontate con intensità e rispetto reciproco, offrendo una gara vibrante e tecnicamente interessante.

Nel primo tempo l’equilibrio ha dominato, con entrambe le formazioni attente e ben disposte. Le difese, guidate con sicurezza da Palmieri e Buongiorno, hanno neutralizzato ogni tentativo offensivo. Dopo l’intervallo, i giallorossi hanno alzato il ritmo, trovando maggiore incisività sulle fasce. Decisivo, nei minuti di recupero, l’episodio che ha indirizzato il risultato: un intervento falloso in area su Rustici ha portato l’arbitro a concedere il penalty. Pantaleoni, con freddezza, ha spiazzato Checcarelli, consegnando ai suoi tre punti di grande valore e l’esplosione di gioia del pubblico.

L’Athletic Bastia, nonostante l’inferiorità numerica dopo l’espulsione di Migni al 47’, ha cercato con orgoglio il pareggio, ma il muro difensivo del Costano ha resistito fino al triplice fischio. L’allenatore Luca Maria Salemmi ha elogiato la compattezza e lo spirito di sacrificio della squadra, sottolineando l’importanza del gruppo e della crescita dei ragazzi.

Tra gli ammoniti figurano Rustici, Tacchilei, Salemmi, Baldoni, Morettoni e Marchetti, a conferma di un match intenso ma sempre nei limiti della correttezza.

La giornata si è conclusa con un applauso collettivo tra giocatori e tifosi, simbolo del fair play che ha caratterizzato il derby. Il Costano, grazie a questa vittoria, conferma il proprio buon momento e la solidità di un progetto che punta sulla valorizzazione dei giovani del territorio.