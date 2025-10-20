Bastia vince in rimonta il debutto contro Assisi

Successo al tie break per il Volley Academy Bastia

Esordio vittorioso e carico di emozioni per il Volley Academy Bastia, che nella prima giornata del campionato regionale di serie C femminile di pallavolo ha superato la Sir Safety Assisi al termine di una sfida spettacolare e lunghissima, chiusa solo al tie break dopo oltre due ore e mezza di gioco. Il risultato finale, 3-2 con parziali di 27-29, 16-25, 25-22, 27-25 e 15-13, premia la determinazione e la capacità di reazione della formazione bastiola, capace di ribaltare una situazione che sembrava ormai compromessa.

La partita, disputata al palazzetto di Cannara davanti a una cornice di pubblico numerosa e calorosa, si è sviluppata sin dai primi scambi su un binario di grande equilibrio. Il Bastia parte con buona intensità, trovando ritmo e incisività in attacco, ma la formazione di Assisi non si lascia intimidire, rimonta nel finale del primo set e piazza l’allungo decisivo ai vantaggi, conquistando così il primo parziale.

Il secondo set si apre nel segno dell’entusiasmo ospite: la Sir Safety Assisi approfitta di qualche incertezza delle padrone di casa e gestisce con lucidità la fase centrale. Le bastiole faticano a trovare continuità, cedendo nuovamente con un margine ampio (16-25) che sembra indirizzare il match verso una rapida conclusione.

Ma è proprio in quel momento che emerge il carattere della squadra allenata da Fiorella Di Leone. Il Volley Academy Bastia, facendo propria la filosofia del “non si molla mai”, cambia atteggiamento nel terzo set: maggiore precisione al servizio, difesa più compatta e attacchi efficaci da posto quattro consentono alle biancocelesti di rientrare in partita. Il pubblico si scalda, l’entusiasmo cresce e il Bastia, trascinato da una straordinaria Montacci (28 punti), chiude il parziale 25-22, accorciando le distanze.

Nel quarto set si assiste a una delle fasi più intense dell’incontro. Le due formazioni giocano punto a punto, con scambi lunghi e difese spettacolari. La concentrazione resta altissima da entrambe le parti, ma nel finale Bastia dimostra maggiore lucidità, sfruttando un paio di errori avversari e imponendosi 27-25. Il risultato torna così in equilibrio e tutto si decide al tie break.

Nel set decisivo continua a regnare l’equilibrio, con il punteggio che avanza a braccetto fino al cambio campo. Poi è ancora Bastia a trovare il guizzo decisivo grazie a un attacco fuori misura delle ospiti che scatena la festa del gruppo biancoceleste. La Volley Academy Bastia può così celebrare la sua prima vittoria stagionale, frutto di determinazione, compattezza e spirito di squadra, in un incontro che ha messo in evidenza anche l’ottima organizzazione difensiva e la tenuta mentale delle ragazze.

Nel tabellino finale spiccano, oltre ai 28 punti di Montacci, i contributi fondamentali di Mazzasette (15), Mussini (12), Alessandretti (11) e Sabatini (10), con Roscini, Borgnini e Fiorucci a completare una prova di gruppo. Il libero Pici ha garantito solidità in seconda linea, mentre il tecnico Di Leone ha gestito con equilibrio le rotazioni, mantenendo alta la tensione competitiva fino all’ultimo punto.

Con questo successo al debutto, il Volley Academy Bastia conquista i primi due punti della stagione e guarda con fiducia al prosieguo del campionato regionale umbro, consapevole della crescita costante mostrata fin dal pre-campionato. La squadra ha dimostrato non solo qualità tecniche, ma anche resilienza e carattere, elementi che saranno fondamentali in un torneo equilibrato e ricco di insidie.

La fonte del comunicato, Volley Academy Bastia, ha sottolineato la soddisfazione per la prestazione e l’atteggiamento del gruppo, che ha saputo reagire nei momenti più difficili, trasformando una partenza negativa in un’affermazione convincente.