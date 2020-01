Tribuna stampa stadio Bastia, presto sarà riutilizzabile

da Lorenzo Capezzali

Sta rientrando la polemica sull’uso della tribuna stampa di Bastia chiusa per controlli comunali di staticità’. Ad annunciarlo è l’addetto stampa del Bastia, Giancarlo Babbuini, brevi manu. Per Babbuini per la partita con il Grosseto tra due domeniche la tribuna sarà utilizzabile. “In effetti è così – spiega il portavoce del Bastia Babbuini – e con il Grossetto crediamo di mettere a posto la sede per i giornalisti.

D- Sull’attuale realtà del Bastia tecnico cosa mi dice?.

R- E’ un momento delicato tra Foligno domenica e Grosseto poi cercando di prendere qualche punto.

La squadra ce la metta tutta ma in casa ci è difficile vincere. Con l’occasione preghiamo i nostri tifosi di venire allo stadio il numero più possibile altro per dare un mano ai ragazzi e alla società. Puntiamo alla salvezza magari non passando dai play out così spera anche l’allenatore Ortolani”.