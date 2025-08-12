Volley Academy porta la pallavolo nei quartieri di Bastia

Volley Academy porta la pallavolo nei quartieri di Bastia

Sport gratuito per bambini dal 21 al 29 agosto 2025

La Volley Academy Bastia lancia un’iniziativa che unisce sport, socialità e inclusione: nasce il progetto “Pallavolo nei Quartieri”, un tour itinerante che dal 21 al 29 agosto 2025 coinvolgerà i principali quartieri di Bastia Umbra con sette appuntamenti gratuiti dedicati ai più piccoli.

L’obiettivo è semplice e potente: portare lo sport sotto casa, offrendo a bambini e bambine dai 5 anni in su l’opportunità di avvicinarsi alla pallavolo in un contesto ludico e accessibile. Allenatori federali qualificati, insieme ad alcune atlete della società, guideranno le attività in ogni quartiere dalle ore 17:30 alle 19:00, creando momenti di divertimento, apprendimento e condivisione.

Il calendario completo:

  • Gio. 21 agosto – Bastia Centro (Giardini Lucio Camacho)

  • Ven. 22 agosto – Borgo I Maggio (Giardini via Calabria)

  • Lun. 25 agosto – Ospedalicchio (Piazza Bruno Buozzi)

  • Mar. 26 agosto – Costano (Giardini via Sant’Antonio)

  • Mer. 27 agosto – San Lorenzo (Giardini Circolo Sociale)

  • Gio. 28 agosto – XXV Aprile (Giardini via Lago Trasimeno)

  • Ven. 29 agosto – Cipresso (Giardini via Madrid)

La novità per la stagione sportiva 2025/2026 è l’attivazione di un corso di Motricità Generale rivolto a bambini dai 4 ai 6 anni, pensato per sviluppare coordinazione, equilibrio e abilità motorie di base. Per i più grandi, dai 7 anni in su, sarà possibile accedere ai corsi di Minivolley, mentre dagli 12 anni si potranno integrare i gruppi giovanili della società. Le attività sportive ufficiali ripartiranno dall’8 settembre, con lezioni di prova gratuite per tutti.

«Con questo progetto vogliamo portare lo sport a tutti, senza barriere — spiega il presidente Fabio Fortunati —. Vogliamo far conoscere la pallavolo come occasione di gioco, crescita e inclusione. Ringrazio il prof. Fabrizio Raspa, che coordinerà il progetto, e tutti i dirigenti e sponsor che ci supportano ogni giorno».

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare la Volley Academy Bastia attraverso i canali ufficiali. I dettagli sui nuovi corsi saranno pubblicati a breve.

