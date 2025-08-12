Volley Academy porta la pallavolo nei quartieri di Bastia

Sport gratuito per bambini dal 21 al 29 agosto 2025

La Volley Academy Bastia lancia un’iniziativa che unisce sport, socialità e inclusione: nasce il progetto “Pallavolo nei Quartieri”, un tour itinerante che dal 21 al 29 agosto 2025 coinvolgerà i principali quartieri di Bastia Umbra con sette appuntamenti gratuiti dedicati ai più piccoli.

L’obiettivo è semplice e potente: portare lo sport sotto casa, offrendo a bambini e bambine dai 5 anni in su l’opportunità di avvicinarsi alla pallavolo in un contesto ludico e accessibile. Allenatori federali qualificati, insieme ad alcune atlete della società, guideranno le attività in ogni quartiere dalle ore 17:30 alle 19:00, creando momenti di divertimento, apprendimento e condivisione.

Il calendario completo:

Gio. 21 agosto – Bastia Centro (Giardini Lucio Camacho)

Ven. 22 agosto – Borgo I Maggio (Giardini via Calabria)

Lun. 25 agosto – Ospedalicchio (Piazza Bruno Buozzi)

Mar. 26 agosto – Costano (Giardini via Sant’Antonio)

Mer. 27 agosto – San Lorenzo (Giardini Circolo Sociale)

Gio. 28 agosto – XXV Aprile (Giardini via Lago Trasimeno)

Ven. 29 agosto – Cipresso (Giardini via Madrid)

La novità per la stagione sportiva 2025/2026 è l’attivazione di un corso di Motricità Generale rivolto a bambini dai 4 ai 6 anni, pensato per sviluppare coordinazione, equilibrio e abilità motorie di base. Per i più grandi, dai 7 anni in su, sarà possibile accedere ai corsi di Minivolley, mentre dagli 12 anni si potranno integrare i gruppi giovanili della società. Le attività sportive ufficiali ripartiranno dall’8 settembre, con lezioni di prova gratuite per tutti.

«Con questo progetto vogliamo portare lo sport a tutti, senza barriere — spiega il presidente Fabio Fortunati —. Vogliamo far conoscere la pallavolo come occasione di gioco, crescita e inclusione. Ringrazio il prof. Fabrizio Raspa, che coordinerà il progetto, e tutti i dirigenti e sponsor che ci supportano ogni giorno».

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare la Volley Academy Bastia attraverso i canali ufficiali. I dettagli sui nuovi corsi saranno pubblicati a breve.