Bastia vince 3-1 in rimonta contro il Castiglione del Lago

Bastia vince – Il Bastia si impone 3-1 in trasferta contro il Castiglione del Lago, allungando così la sua striscia positiva in campionato. La partita, valida per il campionato di Eccellenza, ha visto i padroni di casa passare in vantaggio al 9′ con un gol di Vassallo, ma gli ospiti hanno reagito prontamente e pareggiato al 21′ grazie a Barbosa. Il primo tempo si è chiuso sull’1-1, ma nella ripresa è stato il Bastia a prevalere. Al 59′, Del Prete ha firmato il gol del sorpasso, mentre al 68′ Santucci ha siglato il 3-1 che ha chiuso definitivamente i conti.

La partita è iniziata con una buona partenza da parte del Castiglione del Lago, che al 9′ ha trovato la rete del vantaggio grazie a un’incursione di Vassallo, abile a battere il portiere del Bastia, Taiti. La risposta del Bastia è arrivata rapidamente, con il pareggio al 21′ grazie a Barbosa, che ha sfruttato un’azione ben orchestrata dalla squadra per mettere a segno il gol dell’1-1. Il pareggio ha ristabilito l’equilibrio, con il primo tempo che si è concluso in perfetta parità.

Nel secondo tempo, il Bastia ha dominato maggiormente il gioco, riuscendo a ribaltare il risultato grazie a un’ottima azione di Del Prete, che al 59′ ha messo a segno il gol del sorpasso con un tiro preciso. I lacustri hanno cercato di reagire, ma al 68′ è stato ancora il Bastia a segnare, con Santucci che ha concluso a rete con un colpo ravvicinato, superando il portiere Ranieri e siglando il definitivo 3-1.

Il Bastia ha dunque consolidato il suo buon momento in campionato, portando a casa una vittoria importante, mentre il Castiglione del Lago dovrà riflettere su una partita che, nonostante il vantaggio iniziale, ha visto il team di casa soccombere nel corso del secondo tempo. Con questa vittoria, il Bastia conferma la sua solidità e si prepara a continuare la sua corsa in testa al campionato.

I tabellini della partita:

CASTIGLIONE DEL LAGO: Ranieri, Galeotti, Manchia, De Montis, Edu, Ferri, Vassallo, Cesarini, Ruggeri, Bartolini, Guarracino. A disp.: Chiarello, Sabadashka, Lesti, Rioscini, Giannetti, Versiglioni, Rachini, Skendaj, Treppiedi. All.: Machi

BASTIA: Taiti, Cozzali, Muzhani, Brevi, De Santis, Bei, Monteiro, Rosignoli, Santucci, Del Prete, Casale. A disp.: Rossi, Belloni, Mencarelli, Kange, Cicioni, Santucci, Ubaldi, Attanasio, El Farzdi. All.: Alessandria

Arbitro: Fanelli di Perugia (Finori-Nardoni di Gubbio)

Marcatori: 9′ pt Vassallo (C), 21′ pt Barbosa (B), 14′ st Del Prete (B), 23′ st Santucci (B)