Bastia Umbra, torna la Settimana Nazionale Nati per Leggere

Bastia Umbra – Bastia Umbra si prepara a celebrare la Settimana Nazionale Nati per Leggere, un evento che coinvolge da anni la Biblioteca Comunale Alberto la Volpe e il Comune. La settimana, che si svolgerà dal 16 al 24 novembre 2024, coincide con la Giornata Internazionale dei Diritti delle Bambine e dei Bambini, il 20 novembre, e si inserisce nell’ambito della campagna di sensibilizzazione per tutelare il diritto dei più piccoli a crescere con le storie, fondamentale per il loro sviluppo culturale e umano.

In tutta Italia, la Settimana Nazionale Nati per Leggere promuove attività volte a difendere i bambini dalle difficoltà socio-culturali e dalla povertà educativa, sottolineando come la lettura sia uno strumento essenziale per combattere tali disagi. A Bastia Umbra, l’iniziativa si articola in una serie di eventi rivolti sia ai bambini che ai genitori, con attività pensate per sensibilizzare e coinvolgere l’intera comunità.

Il primo appuntamento è sabato 16 novembre, alle ore 10, presso la Biblioteca Comunale Alberto la Volpe. L’incontro, intitolato “Leggimi perché mi piace”, è dedicato ai genitori e ai bambini del Nido d’Infanzia Maria Immacolata di Petrignano di Assisi. Questo evento, che si distingue per la sua particolare importanza, coinvolge anche famiglie provenienti da fuori comune, portando l’iniziativa in un contesto più ampio. L’incontro mira a sottolineare il legame tra lettura e crescita, mettendo in evidenza quanto sia cruciale l’affetto e l’interesse dei genitori per stimolare la passione per i libri nei più piccoli.

Mercoledì 20 novembre, alle ore 17.30, la biblioteca ospiterà un altro evento, “Leggimi ancora una volta!”, una lettura animata per bambini da 0 a 6 anni. Questo incontro è particolarmente pensato per i più piccoli, con storie che stimolano l’immaginazione e il linguaggio, contribuendo alla loro crescita culturale e affettiva. L’iniziativa intende rafforzare l’importanza della lettura precoce, sottolineando che è fondamentale che ogni bambino abbia accesso a storie che possano arricchire il loro mondo interiore.

Il culmine della settimana avverrà sabato 23 novembre, alle ore 10.30, in Piazza Mazzini, dove si terrà un flash mob per celebrare i 25 anni di Nati per Leggere. Il tema dell’evento sarà “Leggiamo a bassa voce!”, un’iniziativa che mira a coinvolgere il pubblico in modo diretto, invitando tutti a partecipare alla lettura collettiva. La manifestazione intende sensibilizzare sulla necessità di tutelare il diritto di ogni bambino ad accedere alla cultura e alle storie, temi che restano fondamentali per combattere le disuguaglianze educative.

La Settimana Nazionale Nati per Leggere, promossa da Nati per Leggere e sostenuta da una rete di enti locali e associazioni, ha come obiettivo quello di far comprendere quanto sia importante la lettura precoce come diritto fondamentale per lo sviluppo dei bambini. Attraverso questi eventi, si vuole rendere la lettura un’abitudine quotidiana, non solo un momento ludico, ma anche un’opportunità per stimolare curiosità, comprensione e senso critico. Ogni attività in programma si propone di creare un ambiente accogliente dove bambini e genitori possano scoprire insieme il piacere delle storie, senza barriere geografiche o sociali.

Concludendo, la Settimana Nazionale Nati per Leggere rappresenta un’importante occasione di riflessione e di coinvolgimento per tutti, affinché la lettura diventi un diritto di tutti i bambini, senza distinzioni, e una risorsa irrinunciabile per combattere l’analfabetismo funzionale e le disparità educative presenti sul territorio.