Elly Schlein a Bastia, PD rilancia la campagna elettorale

Elly Schlein – Nella serata di ieri, 10 novembre, la comunità di Bastia Umbra si è riunita attorno alla Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, per una manifestazione a sostegno della candidata Stefania Proietti in vista delle imminenti elezioni regionali del 17 e 18 novembre. L’evento, svoltosi in Piazza Umberto I davanti all’Auditorium, ha visto una numerosa partecipazione di sostenitori, che hanno sfidato il freddo per esprimere il proprio supporto alla linea del Partito Democratico (PD).

Durante il comizio, la Segretaria Schlein ha illustrato i punti chiave della piattaforma del PD, con particolare attenzione alla sanità e alla scuola. Schlein ha rimarcato la necessità di riportare la sanità pubblica e territoriale al centro delle politiche locali, sottolineando l’importanza di servizi sanitari vicini alle esigenze dei cittadini, come la prevenzione e le campagne di screening. Questo approccio, ha spiegato, mira a tutelare la salute pubblica, garantendo una copertura sanitaria più accessibile e riducendo il peso dei costi sui singoli.

Sotto i riflettori anche il tema dell’istruzione pubblica. Il PD si oppone agli interessi privati nella gestione dell’istruzione e sostiene con forza un adeguamento salariale per gli insegnanti italiani, in modo da allinearli ai colleghi europei. Secondo il Partito Democratico, il sistema educativo pubblico è la prima leva di emancipazione sociale, e Schlein ha evidenziato come sia essenziale garantire l’accesso universale a un’istruzione di qualità per sostenere una società più equa.

L’incontro ha posto un forte accento anche sui diritti delle donne, tema cruciale per il PD. La Segretaria Schlein ha criticato le politiche della coalizione di centrodestra, colpevole, a suo avviso, di tagli ai servizi essenziali come la sanità e gli asili nido, con conseguenze negative soprattutto per le donne. “Quando vengono tagliati servizi come questi,” ha dichiarato Schlein, “le responsabilità di cura ricadono sulle donne, che vedono limitate le loro opportunità di lavoro e imprenditoria”. Ha proseguito sottolineando che una società che non tutela i diritti delle donne è una società che limita la libertà e la crescita economica, oltre a perpetrare ingiustizie di genere.

A sostegno di questo programma, Stefania Proietti si è presentata come una candidata attenta e pronta ad ascoltare i cittadini, promettendo di portare avanti questi valori e di rispondere alle esigenze della comunità. Proietti, già nota per il suo impegno politico e sociale, è stata descritta come una leader capace di incarnare l’approccio umano e inclusivo sostenuto da Schlein e dal Partito Democratico. Durante il discorso, è stato ribadito l’obiettivo del PD di costruire una società in cui ogni cittadino si senta rappresentato e i suoi diritti siano difesi.

L’evento è stato trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook PD Bastia Umbra, permettendo ai sostenitori che non hanno potuto partecipare di seguire l’intervento di Schlein e della Proietti. La Segreteria del PD locale ha ringraziato tutti i presenti, sia quelli accorsi fisicamente in piazza sia quelli collegati da casa, sottolineando l’importanza di un tale supporto collettivo per il successo della campagna elettorale.

Il PD ha colto l’occasione per rinnovare l’invito a votare il 17 e 18 novembre, evidenziando che il voto rappresenta un’occasione per riaffermare i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana. La Segreteria del PD Bastia Umbra ha chiuso con un appello: “Ogni voto è un passo verso un futuro migliore per tutti.”