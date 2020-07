Contest fotografico #vediamobastiaumbra, il comune invita a partecipare

Il Comune di Bastia Umbra invita a partecipare al contest fotografico #vediamobastiaumbra

Foto ed emozioni della nostra città

Per aderire al contest sarà sufficiente pubblicare una fotografia scattata in luoghi significativi di Bastia Umbra su Instagram, con l’ hashtag #vediamobastiaumbra, sottoscrivere il regolamento e inviare la domanda regolarmente compilata (scaricabile dal sito https://www.comune.bastia.pg.it/Avvisi)

REGOLAMENTO CONTEST INSTAGRAM

VediAMO Bastia dal 15 luglio al 30 agosto

#vediamobastiaumbra

In omaggio:

–primi 9 classificati: pubblicazione foto sul nuovo portale del Comune di Bastia Umbra

-Le opere dei primi tre classificati saranno incorniciate ed esposte all’interno della nuova Casa Comunale con la presentazione dei vincitori durante l’inaugurazione.

Come partecipare:

Per aderire al contest sarà sufficiente pubblicare una fotografia con l’ hashtag #vediamobastiaumbra scattata in qualunque luogo significativo di Bastia Umbra.

Art. 1 – Istituzione

Il Contest Instagram è indetto dal Comune di Bastia Umbra.

Art. 2 – Requisiti di partecipazione

Il concorso è aperto a tutte le persone che hanno un profilo social network Instagram ed hanno compiuto 18 anni alla data di pubblicazione della fotografia stessa. La partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà unicamente tramite la condivisione dal proprio profilo del social network Instagram. Sono esclusi dalle partecipazione i componenti della giuria giudicatrice.

Art. 3 – Periodo

Il concorso ha inizio il 15 luglio 2020 alle ore 9.00 e termina il 30 agosto alle ore 24.00.

Art. 5 – Modalità di partecipazione

– Pubblicare la propria fotografia inserendo l’hashtag #vediamobastiaumbra nel periodo compreso dal 3 luglio 2020 al 30 agosto 2020.

– Le fotografie pubblicate con l’hashtag #vediamobastiaumbra e coerenti con il tema proposto parteciperanno al concorso. Dopo la scadenza del concorso le prime 9 di diversi autori per numero di “like” saranno pubblicate sul nuovo portale del Comune di Bastia Umbra. Tra queste 9 una giuria costituita dai promotori decreterà a suo insindacabile giudizio i primi 3 classificati. Le opere dei primi tre classificati saranno incorniciate ed esposte all’interno della nuova Casa Comunale con la presentazione dei vincitori durante l’inaugurazione.

Art. 6 – Responsabilità e obblighi

Partecipando al presente contest, gli autori delle fotografie confermano ed attestano che:

– il materiale caricato su Instagram ai fini della partecipazione al concorso è effettivamente creato da loro stessi;

– le fotografie non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo e/o diffamatorio;

– le fotografie non contengono materiale discriminante per sesso, etnia, orientamento sessuale e religione;

– Le fotografie che contengono ritratti di persone singole o in gruppo sono pubblicate in ottemperanza alla vigente normativa sulla tutela dei dati personali e con la preventiva liberatoria;

– è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non sollevi alcun tipo di controversia legale;

– il comitato organizzatore ha il diritto di eliminare dal concorso le fotografie ritenute non idonee e che non rispondono ai suddetti criteri;

Art. 7 – Giuria

Le fotografie vincitrici tra le nove di diversi autori più votate del concorso saranno decretate da una giuria costituita dai promotori. Particolare attenzione sarà dedicata all’originalità e all’aderenza al tema indicato. La giuria si riserva il diritto di escludere dal contest le fotografie che non risulteranno consone allo spirito della manifestazione e/o che non rispetteranno i criteri sanciti dal Regolamento

Art. 8 – Pubblicazioni

L’autore della fotografia cede tutti i diritti inerenti il contenuto della stessa agli organizzatori del contest che potranno disporne liberamente.

In ogni riutilizzo, sarà citato l’autore con il proprio nome utente utilizzato su Instagram o il proprio nome nel caso che l’autore stesso lo dichiari e/o ne faccia effettiva richiesta.

Art. 9 – Annuncio vincitori

Tra le nove fotografie preferite dal pubblico avendo ottenuto il maggior numero di “like” – e che quindi verranno pubblicate sul nuovo portale Comune di Bastia Umbra – i vincitori selezionati dalla giuria saranno proclamati e premiati nella giornata dell’inaugurazione della nuova Casa Comunale. Lo staff organizzatore comunicherà i dettagli alla chiusura del contest 30 agosto tramite la funzione DIRECT di Instagram.

Art. 10 – Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul sito www.comune.bastia.pg.it e diffuso attraverso social network, blog e redazioni.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione del presente Regolamento, al quale i concorrenti dovranno attenersi scrupolosamente e autorizzano il Comune di Bastia Umbra al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Ai sensi dl D.P.R. 430 del 26/10/2001, art.6 il presente Concorso non è soggetto ad autorizzazioni ministeriali.

Art.12

I concorrenti accettano incondizionatamente quanto stabilito nel presente regolamento. L’interessato ha diritto di rettifica, modifica, integrazione, aggiornamento, cancellazione dei dati che lo riguardano. L’evento regolamentato dal presente documento non è soggetto alla disciplina dei concorsi e delle manifestazioni a premio rientrando fra i casi di esclusione indicati all’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. Il contest è disciplinato dal presente regolamento, che gli aspiranti partecipanti sono tenuti a consultare prima di aderire alla manifestazione.