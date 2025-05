Doppio evento letterario per il Maggio dei Libri a Bastia

Due autori protagonisti tra poesia e memoria storica

Prosegue il calendario culturale del Maggio dei Libri a Bastia Umbra con due incontri in programma venerdì 9 maggio 2025, nell’ambito della rassegna “Bastia Presenta Libri”. Il primo appuntamento è previsto per le ore 18:00 presso il Teatrino di Piazza Mazzini, dove il medico e poeta Giovanni Ciao presenterà il volume “Non sapevo come dirtelo. Così ti ho scritto una poesia”, pubblicato da Bertoni Editore. La raccolta, frutto di una sensibilità acuita dall’esperienza clinica e dalla passione per la letteratura, esplora il sentimento amoroso in tutte le sue sfaccettature. Il dolore e la tenerezza si alternano nei versi come strumenti di resistenza all’esistenza, in un percorso lirico che trasforma il vissuto personale in espressione universale.

Alle ore 20:30, nella sala lettura della Biblioteca fra Giacomo Paris di Ospedalicchio, si terrà la seconda presentazione della giornata. La scrittrice Silvana Sonno illustrerà il suo saggio storico “Le Madri della Patria. Donne e Risorgimento”, pubblicato da Era Nuova. L’opera ricostruisce dodici ritratti femminili che contribuirono in modo diretto alle battaglie per l’unità d’Italia, restituendo dignità narrativa a figure spesso trascurate dalla storiografia ufficiale.

Entrambi gli incontri sono inseriti nel progetto “Bastia Presenta Libri”, nato per valorizzare la scrittura come parte integrante della vita pubblica e sociale. L’iniziativa è sostenuta dall’impegno di volontari e dalla collaborazione tra la Biblioteca Comunale Alberto La Volpe e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Bastia Umbra.