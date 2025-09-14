Bastia Umbra inaugura Sport City Day per il benessere

Un’intera giornata di sport, salute e socialità attiva

Bastia Umbra entra nella rete nazionale della Fondazione Sportcity e organizza, per la prima volta, lo Sport City Day, una giornata interamente dedicata alla diffusione della cultura sportiva e alla promozione del benessere. L’evento si svolgerà sabato 4 ottobre 2025 nelle piazze Mazzini e Cavour, con un programma di iniziative gratuite rivolte a tutta la cittadinanza, come evidenziato in un comunicato stampa diffuso dall’amministrazione locale.

L’apertura ufficiale è prevista alle ore 12.00 e segnerà l’inizio di una sequenza di attività che includono dimostrazioni sportive delle associazioni del territorio, incontri di boxe, gare ed esibizioni fino alle 19.00. Dalle 16.30 alle 18.30, sarà disponibile un workshop sulla longevità attiva, mentre punti informativi offriranno consigli su alimentazione e stili di vita sani.

Ad oggi hanno confermato la partecipazione 15 associazioni sportive, consentendo a cittadini di ogni età di sperimentare discipline diverse e interagire direttamente con istruttori e atleti locali. Secondo il comunicato stampa, lo Sport City Day costituisce un’occasione significativa per rafforzare la coesione sociale, valorizzare le realtà associative e promuovere lo sport come strumento educativo e di crescita personale.

La manifestazione sottolinea come l’attività fisica non sia solo esercizio, ma un mezzo per migliorare la qualità della vita, favorire l’inclusione e diffondere la cultura della salute. La città di Bastia Umbra si propone quindi come modello di promozione sportiva capillare e accessibile a tutti.