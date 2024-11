Le Chiese del Natale: un invito alla partecipazione collettiva

Le Chiese del Natale – Bastia Umbra si prepara a vivere un Natale di grande significato, coinvolgendo attivamente i cittadini nella costruzione di uno degli eventi più sentiti delle festività 2024/2025. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune, punta a creare un percorso di memoria, tradizione e condivisione che si svilupperà intorno alle chiese e ai luoghi significativi della città. Non solo luminarie e scenografie, ma anche installazioni artistiche e mostre, che avranno come protagonisti i residenti, chiamati a partecipare attivamente.

Il Natale di quest’anno a Bastia Umbra sarà caratterizzato da un forte spirito di comunità, con un programma che invita i cittadini non a essere semplici spettatori, ma veri e propri protagonisti. L’iniziativa intende valorizzare il significato profondo della festività: un momento di ricongiungimento, di rinforzo dei legami familiari e sociali, di riscoperta delle origini e delle tradizioni locali. In questo contesto, si inserisce l’idea di costruire insieme un percorso che toccherà le sei chiese del comune, trasformandole in veri e propri luoghi di memoria, simbolo della storia collettiva e delle esperienze personali.

Le chiese coinvolte nel progetto sono: San Michele Arcangelo, San Marco, San Cristoforo, San Giuseppe, e le chiese di Bastia capoluogo, Ospedalicchio, Costano, XXV Aprile, e Bastiola. Ogni chiesa sarà animata da allestimenti che rappresentano un invito a riflettere sulla tradizione, la spiritualità e l’incontro umano. I residenti delle zone circostanti sono invitati a portare oggetti significativi del proprio vissuto, come cimeli familiari o ricordi personali, per contribuire all’allestimento di composizioni collettive che raccontano la storia di ognuno, ma anche di tutti.

In questo modo, il Natale di Bastia Umbra si trasformerà in una vera e propria narrazione visiva e partecipativa, che mira a creare un senso di appartenenza condivisa e a coinvolgere tutte le generazioni. Le chiese diventeranno spazi di incontro, non solo per il culto, ma anche per momenti di riflessione e convivialità, aperti a tutti i cittadini e visitatori.

Il programma sarà arricchito da eventi, mostre, attività di intrattenimento e convivialità, pensati per tutte le età. Le luminarie e le decorazioni artistiche saranno disposte in Piazza Mazzini e lungo alcuni viali della città, creando un’atmosfera suggestiva che accompagnerà i visitatori nel loro percorso tra le chiese. Il progetto prevede anche l’installazione di sculture e altri arredi che daranno vita a un’atmosfera incantevole, dove ogni angolo racconterà una storia.

Accanto agli allestimenti, il Comune ha predisposto una rete di volontari, che guideranno e informeranno i cittadini su come partecipare all’iniziativa. I referenti delle chiese, disponibili per raccogliere i contributi, sono:

San Rocco, Bastia capoluogo – Raniero Stangoni 3387420810

Santa Croce, Bastia capoluogo – Rita di Pasquale 3332044843

Cappellina del Rosario, Ospedalicchio – Giampaolo Sigismondi 3358348140

Chiesetta del Crocifisso, Costano – Stefano Giuliani 330420385

San Marco, XXV Aprile – Maurizio Bazzucchi 3315791190

San Nicola, Bastiola – Norberto Pizzardi 3492971974

L’invito a partecipare è aperto a tutti i cittadini, affinché il Natale 2024/2025 sia non solo un momento di festa, ma anche di grande partecipazione collettiva. L’obiettivo è quello di rafforzare il legame tra i residenti e il proprio territorio, creando un Natale che non sia solo un evento celebrativo, ma un’esperienza di vita comunitaria che rimarrà nel cuore di ogni partecipante.