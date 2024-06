Chiusura Temporanea di Via dell’Isola Romana per Lavori Elettrici

Domani, martedì 11 giugno, Via dell’Isola Romana sarà temporaneamente chiusa al traffico stradale per permettere l’esecuzione di importanti lavori di collegamento elettrico. L’intervento è parte integrante del progetto di riqualificazione della Porta Medievale di Sant’Angelo, un monumento di grande valore storico e simbolico per la città di Bastia Umbra.

I lavori di collegamento elettrico sono necessari per installare un nuovo sistema di illuminazione pubblica, progettato per valorizzare la porta restaurata. La chiusura della strada è prevista per alcune ore durante la giornata, al fine di garantire la sicurezza sia degli operai che degli utenti della strada.

La Porta di Sant’Angelo, che costituisce uno degli accessi al nucleo più antico del centro storico di Bastia Umbra, ha recentemente subito un intervento di restauro per preservarne la struttura e l’importanza storica. Con l’aggiunta del nuovo impianto di illuminazione, la porta medievale sarà ulteriormente messa in risalto, permettendo ai cittadini e ai visitatori di apprezzarne appieno il fascino anche nelle ore serali.

La decisione di chiudere Via dell’Isola Romana è stata presa per consentire la realizzazione dei lavori in modo efficace e sicuro, minimizzando al contempo il disagio per i residenti e i commercianti della zona. Le autorità locali hanno predisposto percorsi alternativi e segnaletica adeguata per guidare il traffico durante il periodo di chiusura.

La riapertura della strada è prevista entro la fine della giornata di martedì 11 giugno, permettendo così il ritorno alla normale viabilità. Gli abitanti sono invitati a collaborare e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità locali per evitare inconvenienti durante questo periodo di lavori.