Nuove uscite al Cinema Esperia questa settimana

Film tra storia, sport e fantasia sul grande schermo

Questa settimana, il Cinema Esperia propone una selezione variegata di film che spaziano tra dramma, commedia e riflessioni storiche. Tra i titoli in programma, emerge il film LE ASSAGGIATRICI, diretto da Silvio Soldini, che racconta la storia di Rosa Sauer, una delle sei donne incaricate di assaporare ogni giorno il cibo destinato ad Adolf Hitler, per verificarne la sicurezza. Un dramma psicologico che esplora temi di complicità e sopravvivenza in un periodo oscuro della storia.

Un’altra novità in sala è U.S. PALMESE, una commedia sportiva dei Manetti Bros., ambientata in un piccolo paese del sud Italia. Il film segue le disavventure di una squadra di calcio, scarsa di talento e vittorie, che tenta di risollevare le sue sorti ingaggiando Etienne Morville, un calciatore francese noto più per il suo comportamento problematico che per le sue abilità sul campo. La pellicola mescola ironia e satira sul mondo del calcio, offrendo momenti esilaranti e surreali.

Per chi cerca un’esperienza più introspettiva, c’è NONOSTANTE, un’opera diretta e interpretata da Valerio Mastandrea. Il film racconta la storia di un uomo in coma che esplora il mondo dell’ospedale senza essere percepito. Un viaggio emozionante e surreale sulla ricerca di senso nell’esistenza, con una riflessione delicata sulla vita e la morte.

In arrivo anche il tanto atteso film BIANCANEVE, una nuova versione live action della celebre fiaba Disney, diretta da Marc Webb. Con Gal Gadot nei panni della regina cattiva e Rachel Zegler in quelli di Biancaneve, il film è previsto per il 2025, dopo alcuni ritardi nella produzione. Questa rivisitazione del classico propone una narrazione moderna con nuove canzoni e una prospettiva innovativa.

Infine, FOLLEMENTE, diretto da Paolo Genovese, offre una commedia originale con Pilar Fogliati ed Edoardo Leo. Il film gioca con il concetto di monologo interiore, dando voce ai pensieri dei protagonisti e creando situazioni comiche e paradossali.

Per gli appassionati di arte, L’ALBA DELL’IMPRESSIONISMO – PARIGI 1874 è un documentario speciale che esplora la nascita della pittura moderna attraverso la prima esposizione degli impressionisti. Il film, che analizza le opere di Monet, Renoir, Degas e altri, offre una nuova visione di uno dei movimenti artistici più rivoluzionari della storia.

Un programma ricco e diversificato, che promette di soddisfare ogni tipo di spettatore. Appuntamento al Cinema Esperia per un’esperienza cinematografica da non perdere.