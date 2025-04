Lavori stradali in Via Roma, proteste per il rumore notturno

Residenti segnalano disagi, chiesto intervento dell’Arpa

Lavori stradali in Via Roma – I lavori di manutenzione del manto stradale in Via Roma stanno creando disagi ai residenti, in particolare per l’impatto acustico, che risulta particolarmente intenso nelle ore notturne. Alcuni cittadini lamentano un notevole aumento del rumore, destinato ad aggravarsi con l’arrivo della stagione primaverile e il completamento delle opere in corso.

Secondo i residenti, il disturbo sarebbe evidente anche indipendentemente dai parametri stabiliti dal piano acustico comunale. La questione è stata portata all’attenzione del Sindaco e di alcuni membri della Giunta comunale, ma finora non sono state adottate misure concrete per attenuare il problema.

Di fronte alla mancanza di riscontri da parte dell’Amministrazione, il 10 gennaio è stata inoltrata una segnalazione formale all’Arpa tramite Pec, con la richiesta di effettuare rilievi fonometrici per certificare l’entità del disagio. Tuttavia, a oggi, non sono state avviate verifiche da parte dell’ente preposto e non risulta che sia stato affidato alcun incarico in merito.

Questa situazione solleva interrogativi sulla tempistica degli interventi: eventuali azioni correttive, infatti, devono essere adottate prima della conclusione dei lavori, quando ancora è possibile apportare modifiche senza costi aggiuntivi o disagi ulteriori.

I cittadini sottolineano che l’inquinamento acustico non rappresenta solo un fastidio momentaneo, ma può avere effetti negativi sulla salute, specialmente in caso di esposizione prolungata. Per questo motivo, si chiede all’Amministrazione comunale di prendere provvedimenti immediati per tutelare il benessere della popolazione.

Una possibile soluzione potrebbe essere l’impiego di pavimentazioni fonoassorbenti, già adottate in altri comuni, che permettono di ridurre il rumore del traffico fino al 90%. I residenti auspicano che tale proposta venga presa in considerazione per mitigare il problema e garantire una migliore qualità della vita nelle zone interessate.

In attesa di una risposta concreta da parte delle autorità, i cittadini continuano a monitorare la situazione, confidando in un intervento tempestivo./da Sergio Zocchetti