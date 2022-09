Search for: Search Button

Riprende programmazione al Cinema Esperia, debutta film Dante

Riprende programmazione – Dopo la pausa del Palio di San Michele ricominciamo con una programmazione tutta nuova. Debutta il film SICCITA‘ di Paolo Virzì. L’arrivo di anni di siccità trasformano la città eterna in una realtà distopica che tira fuori il peggio da tutti.

Debutto anche per l’attesissimo DANTE. Una biografia che ritrae gli amici, i nemici, gli amori e passioni politiche di Dante che si riverseranno poi nelle cantiche immortali della Divina Commedia.

Per i più piccini tornano le avventure dell’esploratore Taddeo in TADDEO L’ESPLORATORE E LA TAVOLA DI SMERALDO. Azione risate e magia per tutta la famiglia.

Martedì e Mercoledì tornano i documentari de LA GRANDE ARTE. Iniziamo con TIZIANO. L’IMPERO DEL COLORE, che ci fa scoprire i capolavori del grande maestro del tardo rinascimento veneziano.

Come sempre, ci vediamo al Cinema!



Con Siccità, Paolo Virzì torna alla commedia corale e fa meglio di Notti magiche. Se quattro anni fa ‘scomodava’ Edoardo Bennato e Gianna Nannini, oggi fa appello a Mina per ‘cantare’ una vita “che solamente ieri sera” sembrava brillarci il cuore. Da troppo tempo non piove a Roma e come le piante, uomini e donne si sono inariditi. Antonio, in …

Leggi tutto.

Avati sembra partire dal presupposto che la Divina Commedia, così come i sonetti danteschi, siano codificati nel DNA di ogni cittadino italiano, mostrando suprema fiducia in quella scrittura in cui Dante ha convogliato il suo dolore, e che custodisce “l’emozione del mondo”. 1350. Dopo la morte di Dante, Boccaccio riceve il compito di consegnare alla figlia del sommo vate dieci …

Leggi tutto.

Terzo film dedicato al personaggio del goffo e geniale tombarolo, Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo è più di un passo avanti: un balzo vero e proprio. Gli anni passano, per Taddeo Jones, eppure il suo talento di archeologo non è ancora venuto alla luce, perennemente offuscato dallo sgambetto di colleghi più rampanti e dal destino sfortunato. Solo Sara, …

Leggi tutto.

Il docufilm ripercorre quasi un secolo di vita di quel ragazzo che, all’aprirsi del 1500, in una città coperta d’oro che svetta ammiratissima sopra una foresta sommersa, scende dalle montagne del Dogado per essere ricordato come “il più eccellente di quanti hanno dipinto”. Straordinario artista e geniale imprenditore di se stesso, tanto innovativo nella composizione di un’opera quanto nel saperla …

Leggi tutto.