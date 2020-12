Paola Lungarotti, sindaco di Bastia Umbra, problemi, covid e lavoro

di Lorenzo Capezzali

BASTIA UMBRA: Con il Natale alle porte il Comune di Bastia Umbra si prepara a recitare la sua parte in anello con la popolazione e le istituzioni locali. Luci, mercatini e scenografie colorati natalizie con addobbi e luminarie. Di concerto alle iniziative culturali e di tono comparato l’amministrazione sta confezionando alcuni “pacchetti” natalizi senza dimenticare la salvaguardia anti virus. Il sindaco Paola Lungarotti ci rilascia in esclusiva notizie e commenti sul momento transitorio dell’amministrazione comunale iniziando proprio Covid e dal lavoro.

“ Purtropposi’ – inizia il sindaco Lungarotti – devo proprio dal Covid una vera e propria ira di Dio nel Comune con la piu’ alta densita’ di popolazione umbra. Poi c’è il lavoro cui stiamo profondendo i nostri impegni amministrativi e propedeoci dopo i dissesti occupazionali degli ultimi mesi”. Ma nel carnet dell’Ente non possono mancare problematiche sulla scuola, sulla igiene e salute, e altre urgenze.

“Insomma, il tema rimane sempre al centro delle nostre attenzioni attraverso il monitoraggio su classi in isolamento.” E le relazioni con gli Enti? “”Sicuramenti buoni. Il Coc rimane sempre aperto come non hanno interrotto il loro lavoro gli organismi di volontariato e protezione civile. Sulla occupazione voglio garantire che tutta la giunta comunale punta l’occhio sull’argomento molto delicato che dopo il Covid ci ha messo in netta difficoltà. Fiduciosi sempre”. Il rapporto maggioranza-minoranza?.” Alti e bassi. Talune volte si assiste a scontri verbali in altre occasionic’è la compattezza necessaria”.