Spaccio droga, anticrimine arresta due stranieri da poco arrivati in Italia

La polizia di Assisi ha arrestato, in flagranza di reato, due albanesi arrivati in Italia da pochi giorni. I due, che soggiornavano presso una struttura ricettiva della zona, hanno scoperto che spacciavo droga con base operativa a Rivotorto. Ad arrestarli sono stati gli uomini dell’Ufficio Anticrimine.

Era stato predisposto un servizio di osservazione in cui la polizia è riuscita a notare i due individui che, a bordo di un‘autovettura, hanno effettuato quella che presumibilmente poteva apparire come una cessione di stupefacente ad un individuo che appiedato si avvicinava alla loro auto.

All’interno dell’auto sono state rinvenute 5 bustine termosaldate contenenti circa 3 grammi complessivi di sostanza stupefacente tipo cocaina e la somma in contanti di più di 600 euro. I due soggetti, a quel punto, sono stati identificati in due cittadini di nazionalità albanese, di 33 e 31 anni, non conosciuti dalle forze di polizia italiane.