Continuano i lavori di asfaltatura sul territorio di Bastia

Continuano i lavori di asfaltatura sul territorio di Bastia “Rimango basito dal comunicato stampa della Lega – afferma Stefano Santoni, assessore ai Lavori Pubblici – nel quale si scrive che alcuni cittadini non hanno ricevuto risposte da parte del sottoscritto. Ennesima bugia della Lega dall’opposizione!”​

Anche in questo periodo è in corso il rifacimento di alcune strade di Bastia Umbra.​ 6 km di nuovo asfalto nelle strade cittadine, nel dettaglio una parte di via Atene, via del Mec, via delle Nazioni, via del Lavoro, via Sicilia, via dell’Isola Romana, via della Rimembranza, via Majorana, via Galvani, via lago Trasimeno e in un piccolo tratto malandato di via Lago di Garda, come da progetto deliberato dalla Giunta, raggiungendo 10 km di nuovo manto in un anno, su un totale di 86 km di strade cittadine, che si somma a quello già effettuato nello scorso anno.​

Sicuramente altre strade di Bastia hanno necessità di intervento,​ entro pochi mesi aggiungeremo un ulteriore tassello di un piano quinquennale importante di nuove asfaltature per almeno il 30% delle strade cittadine.

“Vado settimanalmente a verificare qualsiasi situazione stradale segnalata e soggetta ad interventi di manutenzione – continua l’assessore Santoni- assieme ai tecnici comunali e sto seguendo sul posto giorno per giorno i lavori di rifacimento. È oggettivo che economicamente non sia sostenibile rifare in un solo anno tutte le strade della nostra città, ma i fatti e il nostro impegno stanno dimostrando l’attenzione alle strade comunali, anche in tempo di Covid.​

I Consiglieri della Lega dovrebbero sapere che nessun intervento può essere realizzato senza copertura economica, nemmeno il riparare una buca. Qualcuno definisce tale atteggiamento demagogia”.