Piazza Mazzini: Area Pedonale, Nuovo Disciplinare Approvato

Approvata la Delibera n. 73 per regolamentare accessi e soste

La Giunta Comunale ha formalizzato la trasformazione di Piazza Mazzini in area pedonale, attraverso l’approvazione della Delibera n. 73, datata 26 Marzo 2025. Tale decisione introduce un nuovo disciplinare che regola l’accesso all’area, limitando la circolazione ai soli veicoli di emergenza, biciclette e mezzi a servizio di persone con mobilità ridotta.

L’accesso sarà consentito unicamente ai veicoli muniti di un contrassegno specifico, declinato in due tipologie: permanente, con validità quinquennale e possibilità di sosta negli spazi designati, e temporaneo, valido per la durata di eventi specifici e con possibilità di deroghe alla segnaletica ordinaria.

I permessi permanenti saranno rilasciati a: residenti dell’area per l’accesso a proprietà private, residenti per operazioni di carico/scarico, non residenti con posti auto privati, titolari di attività commerciali per carico/scarico merci, e residenti/titolari di attività in Piazza Umberto I, Via dell’Arco e Via Vecchia per il transito in Via Garibaldi.

I permessi temporanei riguarderanno veicoli al seguito di matrimoni e funerali (massimo tre), traslochi, cantieri edili/stradali, e situazioni specifiche autorizzate dagli uffici comunali.

La richiesta dei contrassegni, tramite modulistica dedicata, dovrà essere inoltrata al Comando di Polizia Municipale. I contrassegni dovranno essere esposti in modo visibile sul veicolo.

Il disciplinare completo è consultabile sul sito del Comune.