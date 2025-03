Innovativa start-up per benessere animale e produzione più sana

Un progetto che punta sulla qualità e sostenibilità dei mangimi

Innovativa start-up – Una nuova start-up innovativa, nata dall’incontro di esperti nei settori medico, industriale e agroalimentare, si propone di migliorare il benessere degli animali e la qualità dei prodotti derivati, con un obiettivo preciso: offrire un’alimentazione più sana per l’uomo. Il progetto vede il coinvolgimento di un’importante azienda umbra, con oltre 70 anni di esperienza nel settore degli allevamenti e delle rivendite agrarie, che ha deciso di investire nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni nutrizionali avanzate.

Un’idea innovativa per la salute animale e la sostenibilità

Il cuore del progetto riguarda l’ideazione e la produzione di mangimi naturali, progettati per potenziare la salute e l’immunità degli animali, migliorando così la qualità dei prodotti derivati, come carne, latte e uova. Oltre a garantire prodotti di alta qualità, l’iniziativa si propone anche di ridurre l’impatto ambientale degli allevamenti.

L’innovativo processo industriale alla base di questa start-up è stato recentemente brevettato. Si tratta di un metodo che consente la produzione di mangimi completamente naturali, ricchi di proprietà benefiche per gli animali, e che al contempo migliora la produttività e la sostenibilità degli allevamenti. Il target di riferimento di questa iniziativa è vasto: i prodotti sono destinati sia ai grandi produttori di mangimi che agli allevatori diretti, i proprietari di animali domestici, gli istituti di ricerca e le università.

Sostenibilità e qualità attraverso l’innovazione

Il progetto, che porta anche la firma del Gruppo Grigi di Bastia Umbra, è nato dall’analisi di materie prime selezionate e ingredienti naturali di alta qualità, provenienti da coltivazioni sostenibili e controllate, senza l’uso di prodotti chimici di sintesi. I processi produttivi sono stati pensati per esaltare le proprietà benefiche degli alimenti e garantire mangimi di altissima qualità, con una ricaduta positiva sia per l’ambiente che per la salute dell’uomo.

L’iniziativa sarà presentata nei prossimi mesi con ulteriori dettagli, ma già oggi si rivela come un passo importante verso un’agricoltura e un allevamento più sostenibili e responsabili.

Le parole dei protagonisti: Luciano e Marco Grigi

“Noi crediamo che un’alimentazione di qualità sia alla base del benessere animale,” dichiarano i promotori del progetto. “Per questo motivo, investiamo in ricerca, innovazione e sostenibilità. Il nostro obiettivo è fornire mangimi equilibrati, sicuri e adatti alle esigenze degli animali, immaginando un futuro in cui l’allevamento sia sinonimo di benessere, efficienza e rispetto per l’ambiente e per l’animale.”