Presentato progetto nuova piazza Mazzini al consiglio comunale aperto

Presentato progetto piazza Mazzini – Una convocazione richiesta dalla minoranza – PD, 5 Stelle, Gruppo misto – accolta indiscutibilmente dal Presidente del Consiglio, Giulio Provvidenza, e dalla maggioranza al governo della città, favorevole a tutte le forme di democrazia partecipata, come ha dimostrato in questi anni l’amministrazione Lungarotti che, pur nelle oggettive difficoltà vissute e di cui ancora oggi ne subiamo gli effetti, ha alimentato la partecipazione in tutte le sue possibili forme.

Sulla rigenerazione della piazza se ne parla dal 2019, l’occasione del PNRR ci ha permesso di anticipare i tempi di realizzazione rispetto a quanto previsto dal Piano delle Opere Pubbliche 2019/2021 con un finanziamento considerevole di euro 3 milioni.

L’ingegnere Serafini dello studio Abacus, titolare della progettazione del restyling della piazza, ha di nuovo illustrato il progetto ripercorrendo le fasi, dallo studio del contesto, alla traduzione delle linee di indirizzo fornite della maggioranza in: luogo e spazio piacevole, per qualità materica e cromatica integrata nel contesto urbano esistente, adatta ad ospitare eventi, fiere tematiche/stagionali, il Palio de San Michele Arcangelo.

Non coglie solo gli aspetti estetici ma anche infrastrutturali

Una rigenerazione che non coglie solo gli aspetti estetici ma anche infrastrutturali. La pavimentazione sobria, elegante, atta a sopportare il peso del passaggio dei veicoli quando l’accesso sarà consentito; l’arredo connotato da “isole funzionali” verdi la realizzazione di un simbolico corso realizzato da pergolato per riprodurre l’antico corso Vittorio Emanuele II, sempre dotato di sedute e impianti di ricarica e connessione.

Saranno riprodotte le “tre fontanelle”

Saranno riprodotte le “tre fontanelle” e predisposti spazi per giochi di comunità , quali la dama. A questo progetto di rigenerazione si lega indubbiamente anche quello di valorizzazione culturale, sociale, commerciale della piazza, spazio da vivere per tutte le età, obiettivo primario di questa amministrazione su cui lavora dal suo insediamento, pur nelle difficoltà sopra menzionate.

La proposta presentata dal “nascente comitato civico per la qualità della rigenerazione urbana” è alternativa, riprende il modello di piazze del nord Europa con opere artistiche e pavimentazione realizzata con asfalto colorato, all’insegna della creatività. L’amministrazione non è assolutamente refrattaria alla valorizzazione della creatività e dell’espressività artistica come quella della street art, anzi, ma non può essere la Piazza per le ragioni sopra menzionate, altri luoghi e altri spazi sì.

I suggerimenti emersi saranno valutati prima di procedere all’approvazione del progetto definitivo, prerogativa della Giunta esecutiva, tra questi : la predisposizione di un bagno pubblico, l’attenzione al cronoprogramma dei lavori per non mortificare le attività commerciali presenti, personalizzare la riproduzione simbolica delle porte con richiami alla vocazione produttiva di Bastia, l’inserimento di elementi che contribuiscano ad esercitare la cittadinanza attiva.

Sulla chiusura della Piazza e sullo spostamento del mercato settimanale, l’amministrazione sta ragionando da tempo, sono nelle sue linee di mandato elaborate essenzialmente dal confronto con la comunità.

Siamo consapevoli di dover conciliare esigenze diverse e in certi casi contrapposte, la riflessione e la ponderatezza anche in questo caso saranno gli strumenti imprescindibili per le scelte che questa amministrazione sta operando per il Bene comune.