Raccolta firme contro il sistema T-Red a Bastia

Raccolta firme – Il 30 gennaio alle 20:30, si svolgerà un incontro per la raccolta di istanze di ricorso presso il Centro Sociale di San Lorenzo. Questa iniziativa fa parte del lavoro del Comitato SI ROTATORIA – NON T-RED, che si è riunito ieri sera per discutere le attuali attività della campagna contro l’impianto installato all’incrocio tra via Hochberg e via Atene a Bastia.

I membri del comitato stanno attivamente distribuendo i moduli per la raccolta firme, con un focus particolare sui ricorsi. Finora, sono stati raccolti circa 200 ricorsi, di cui alcuni sono già stati presentati in tribunale. La preparazione della documentazione per gli altri è in fase avanzata. L’intento del comitato è quello di contestare i verbali generati dal sistema T-Red, considerati illegittimi per vari motivi.

Durante la riunione, è stato trasmesso un servizio della trasmissione Le Iene di Mediaset, che ha messo in evidenza un aspetto fondamentale: l’assenza del certificato di omologazione per i dispositivi di rilevazione delle infrazioni in modalità differita, come il T-Red, può portare all’annullamento dei verbali da parte del Giudice di Pace. Questo è un punto di grande interesse per il Comitato, poiché i verbali emessi dal Comune di Bastia menzionano solo la “domanda di omologazione” senza fornire la prova dell’effettiva omologazione del dispositivo.

Katiuscia Malfetta, portavoce del Comitato, ha evidenziato che questa mancanza, unitamente all’assenza di una delibera di giunta, supporta la posizione del Comitato. È emerso un caso simile a Moncalieri, dove la Cassazione Civile ha annullato sei verbali. Pertanto, si ritiene che tutti i verbali emessi dal T-Red di Bastia possano essere annullati. Qualora ciò avvenisse, non solo si eviterebbe il pagamento delle multe, ma si prevenirebbe anche la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

La portavoce Paola Mela ha manifestato preoccupazione riguardo al fatto che, secondo quanto emerso nel servizio, solo il 10% delle persone di solito presenta ricorso contro le multe. Tuttavia, il Comitato ha già raccolto 200 ricorsi. Si stima che i verbali emessi dal T-Red di Bastia negli ultimi tre mesi possano superare le 2000 unità. Le notifiche continuano ad arrivare in gran numero, e il Comitato si aspettava che nell’incontro con il Sindaco, tenutosi venerdì scorso, venisse fornito almeno un aggiornamento sul totale delle infrazioni rilevate e notificate dal 1° ottobre al 9 gennaio, momento in cui il dispositivo è stato riportato in fase di pre-esercizio dopo le contestazioni dei cittadini.

Il Comitato invita i cittadini a rimanere informati attraverso la propria pagina Facebook e a partecipare al prossimo incontro, fissato per il 30 gennaio alle 20:30 presso il Centro Sociale di San Lorenzo. In questa occasione, i partecipanti potranno firmare la petizione e ricevere supporto per presentare ricorso contro i verbali ricevuti.

L’attività del Comitato SI ROTATORIA – NON T-RED prosegue con impegno, sostenuta da un crescente sostegno da parte della comunità. L’obiettivo è non solo contestare i verbali considerati illegittimi, ma anche sensibilizzare le istituzioni circa l’importanza di rispettare le normative e garantire chiarezza nell’impiego di tecnologie come il T-Red. La partecipazione attiva dei cittadini è essenziale per il progresso di questa causa.

Comitato Cittadino

Si rotatoria – no Tred