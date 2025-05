Stop ai mezzi pesanti in via San Bartolo e Monte Vettore

Divieto sperimentale per veicoli oltre 12 tonnellate, esclusi carico/scarico

Stop ai mezzi pesanti – Il Comune di Bastia Umbra ha introdotto un divieto sperimentale di transito per i veicoli pesanti in due strade residenziali. La misura, approvata con Delibera di Giunta n. 11 del 29 aprile 2025, riguarda via San Bartolo e via Monte Vettore, dove sarà vietato il passaggio a mezzi con massa superiore a 12 tonnellate, non destinati al trasporto passeggeri. Sono esentati i veicoli in operazioni di carico e scarico merci e quelli diretti ad autorimesse private.

L’iniziativa nasce dall’approvazione di una mozione del Consiglio Comunale il 24 febbraio 2025, su richiesta dei residenti, per ridurre l’impatto del traffico pesante in zone abitate. L’obiettivo è migliorare la sicurezza stradale e la vivibilità, contrastando rumore e inquinamento generati dal transito di camion e mezzi industriali.

La sperimentazione prevede una fase di monitoraggio tecnico, curata dalla Polizia Municipale, per valutare l’efficacia del provvedimento. Saranno analizzati i livelli di traffico, l’impatto acustico e ambientale, oltre alla riduzione dei disagi per la cittadinanza. I dati raccolti potranno portare a modifiche future della normativa.

L’entrata in vigore del divieto avverrà dopo l’installazione della segnaletica dedicata, seguita da controlli per garantire il rispetto delle nuove regole. Le autorità locali sottolineano l’importanza di bilanciare le esigenze logistiche con quelle dei residenti, promuovendo soluzioni sostenibili per la mobilità.

L’amministrazione comunale invita cittadini e operatori a collaborare, segnalando eventuali criticità durante la sperimentazione. L’iniziativa rientra in un più ampio piano di riqualificazione urbana, volto a ridurre il traffico pesante nei quartieri residenziali.