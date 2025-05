TARI 2025, Bastia Umbra: agevolazioni mirate e legittime

Nessuna riduzione per via Roma: “Non ci sono i requisiti”

Con la delibera del Consiglio Comunale del 15 aprile 2025, l’Amministrazione di Bastia Umbra ha approvato agevolazioni TARI per attività commerciali e artigianali di piazza Mazzini e piazza Cavour, aree interessate da lunghi cantieri pubblici avviati nell’ottobre 2023.

Nessuna riduzione invece per via Roma: i disagi lamentati non soddisfano i criteri oggettivi previsti dalla legge (art. 1, comma 86, L. 549/1995), che impone come condizione la chiusura totale al traffico per almeno sei mesi. Nel caso di via Roma, i disagi non raggiungono questa soglia di gravità.

Perché non è prevista una riduzione TARI per via Roma:

I cantieri non hanno causato la chiusura totale della strada

La durata degli interventi non supera i sei mesi continuativi

Nessun impatto diretto e prolungato sull’attività commerciale

L’Amministrazione ribadisce il proprio impegno per un uso responsabile e trasparente delle risorse pubbliche, evitando esenzioni generalizzate e privilegiando solo situazioni normativamente riconosciute.

“Capire la differenza tra disagio percepito e danno oggettivo è il primo passo per un’amministrazione seria” – si legge nella nota ufficiale – “Bastia Umbra sceglie legalità e buon senso contro ogni forma di populismo fiscale.”

Per maggiori informazioni è possibile consultare la delibera ufficiale sul sito del Comune.