Vandali ancora in azione a Bastia Umbra

Vandali ancora in azione – Bastia Umbra è nuovamente teatro di incivili atti vandalici. Per la terza volta in poche settimane, la staccionata in legno dei giardini pubblici di via Marconi è stata presa di mira e gravemente danneggiata. L’ultimo episodio si è verificato nella notte del 20 gennaio 2025, a meno di quindici giorni di distanza dall’ultimo ripristino effettuato in seguito a un precedente atto vandalico datato 9 gennaio 2025. La struttura, già oggetto di un primo intervento di riparazione all’inizio dell’anno, è stata nuovamente devastata, riducendola in uno stato precario come testimoniano le immagini.

Questo ennesimo episodio di vandalismo suscita profonda indignazione e preoccupazione nella comunità. Non si tratta solo di danni materiali a una struttura pubblica, ma di un vero e proprio affronto al decoro urbano e al senso civico. Ogni intervento di ripristino comporta un dispendio di risorse pubbliche, denaro della collettività che viene sprecato a causa dell’inciviltà di pochi. Un costo che ricade su tutti i cittadini di Bastia Umbra, che si vedono privati di risorse preziose che potrebbero essere investite in altri servizi per la comunità.

L’amministrazione comunale esprime un fermoBiasimo per questi atti inqualificabili. La distruzione di un bene pubblico rappresenta un’offesa al lavoro di chi si impegna quotidianamente per il decoro della città e per il benessere dei cittadini che frequentano i giardini con rispetto e cura. Questi luoghi sono spazi di aggregazione e socializzazione, pensati per il godimento di tutti, e non possono essere ostaggio di comportamenti irresponsabili e distruttivi.

È inaccettabile che una minoranza di individui continui a perpetrare tali azioni, dimostrando una totale mancanza di rispetto per la comunità e per il patrimonio pubblico. L’amministrazione comunale sta valutando soluzioni efficaci per contrastare definitivamente questi atti vandalici e garantire la sicurezza e il decoro degli spazi pubblici. Tuttavia, è fondamentale anche un forte richiamo alla responsabilità civica di ciascun cittadino.

È necessario che la comunità si unisca nel condannare fermamente questi gesti e nel promuovere una cultura del rispetto del bene comune. Bastia Umbra merita di essere una città curata e vivibile, e questo obiettivo può essere raggiunto solo con la collaborazione di tutti. Non si può tollerare che l’inciviltà di pochi vanifichi gli sforzi di molti e comprometta la qualità della vita dell’intera comunità. L’amministrazione invita i cittadini a segnalare eventuali atti vandalici e a collaborare attivamente per preservare il patrimonio pubblico e promuovere un senso di appartenenza e di responsabilità verso la propria città. È ora di dire basta a questa spirale di inciviltà e di affermare con forza che Bastia Umbra merita rispetto.