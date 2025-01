Un cedro del Libano per la Scuola di Musica

Un cedro del Libano – Un nuovo cedro del Libano è stato piantato presso la Scuola di Musica di Costano nella giornata di sabato 18 gennaio , grazie all’iniziativa promossa dall’Associazione BastiAmo e dal Rione Sant’Angelo , con il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra . L’evento rientra in un più ampio progetto di valorizzazione del verde urbano, portato avanti dall’associazione per migliorare gli spazi pubblici e sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’ambiente.

I giovani del Rione Sant’Angelo , protagonisti dell’iniziativa, hanno partecipato attivamente alla piantumazione, dimostrando impegno e attenzione per il territorio. Il cedro del Libano , scelto per la sua imponenza e longevità, rappresenta un simbolo di forza e continuità per la comunità locale.

L’ Associazione BastiAmo ha sottolineato come questo intervento si inserisca in un percorso avviato da tempo per coniugare natura e cultura, rendendo la Scuola di Musica di Costano un luogo ancora più accogliente. L’iniziativa non si limita alla piantatumazione dell’albero, ma vuole essere un segnale concreto di attenzione per il paesaggio e per il benessere dei cittadini.

L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’Amministrazione Comunale , che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza della collaborazione tra enti e associazioni locali per la tutela dell’ambiente. Il progetto proseguirà con ulteriori interventi dedicati alla cura degli spazi verdi, rafforzando il legame tra la comunità e il territorio.