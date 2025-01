Lavori di Efficientamento Energetico a XXV Aprile di Bastia Umbra

Dal 22 Gennaio 2025, sono iniziati i lavori di efficientamento energetico nel quartiere di XXV Aprile. Questa operazione prevede la sostituzione delle attuali armature stradali con nuove luci a sorgente luminosa LED.

Le vie interessate da questo progetto comprendono: Via Monte Vettore, Via San Bartolo, Via Lago d’Iseo, Via Lago di Bolsena, Via Lago Trasimeno, Via Lago di Bracciano, Via Lago di Como, Via Lago di Vico, Area parcheggio Conad, Via Po, Via Arno, Via Adige, Via Tevere, Via Brenta, Via Velino, Via Lago di Garda, Piazza Monte Peglia.

L’iniziativa punta a migliorare l’efficienza energetica e ridurre i consumi elettrici del quartiere. Con l’installazione di armature a LED, si attende un risparmio significativo sui costi energetici e una diminuzione dell’impatto ambientale.

I lavori sono stati avviati in risposta alle crescenti necessità di aggiornamento delle infrastrutture urbane per rispondere a criteri di sostenibilità e efficienza. L’intervento coprirà diverse vie del quartiere, includendo sia strade principali che aree di parcheggio, garantendo così una copertura completa ed efficace del sistema di illuminazione pubblica.

I cittadini sono stati informati tempestivamente dell’inizio dei lavori, con l’obiettivo di minimizzare i disagi e mantenere la sicurezza stradale durante l’installazione delle nuove armature. L’amministrazione comunale ha assicurato che i lavori procederanno celermente per garantire la rapida conclusione del progetto.

L’implementazione del sistema LED rappresenta un passo avanti verso una città più sostenibile, favorendo non solo l’efficienza energetica ma anche la sicurezza e il benessere della comunità locale. Le nuove installazioni LED offriranno una luce più intensa e uniforme, migliorando la visibilità notturna e contribuendo alla riduzione dell’inquinamento luminoso.

L’iniziativa del quartiere XXV Aprile si inserisce in un quadro più ampio di interventi mirati a modernizzare le infrastrutture e a promuovere una gestione energetica più consapevole e responsabile. L’amministrazione locale continua a lavorare per garantire ai cittadini servizi efficienti e innovativi, con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale.