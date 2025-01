Bastia Umbra, polemica sui fondi per il Capodanno 2025

La polemica politica si accende a Bastia Umbra dopo che la Giunta Pecci ha stanziato 18mila euro per l’organizzazione della festa dell’ultimo Capodanno. Le critiche arrivano soprattutto da Forza Italia e Bastia Popolare, che accusano l’amministrazione attuale di Ipocrisia per aver praticamente fatto le stesse cose della giunta Lungarotti che la coalizione progressista criticò aspramente l’anno scorso.

Un anno fa, nel 2024, la coalizione progressista composta da Partito Democratico (PD), Movimento 5 Stelle (M5S), Sinistra Italiana (SI), PSI e liste civiche aveva criticato il sindaco Lungarotti per aver speso 20mila euro per la festa di Capodanno, sottolineando che tali risorse sarebbero state meglio impiegate per sostenere le famiglie colpite da difficoltà economiche. Il titolo dell’epoca – “Rimborsi agli alluvionati? No, cenone di Capodanno” – apparso sul quotidiano locale La Nazione il 14 gennaio 2024, evidenziava lo scontro politico sul tema.

Ora, nel 2025, il dibattito si ripropone con ruoli invertiti. Forza Italia e Bastia Popolare, dall’opposizione, accusano la Giunta Pecci di ipocrisia e chiede trasparenza sulla gestione delle spese per l’evento. “Aspettiamo la pubblicazione degli incassi e delle spese per garantire che i soldi dei cittadini siano stati utilizzati in modo equo e responsabile”, si legge in manifesto fatto affiggere dal Coordinamento comunale Bastia Umbra Forza Italia e Bastia Popolare.

L’evento di Capodanno 2025, come quello dell’anno precedente, è stato a pagamento, ma nulla si sa sul risultato economico ottenuto. Le due forze politiche sul manifesto scrivono: Aspettiamo la pubblicazione degli incassi e delle spese per garantire i soldi dei cittadini siano utilizzati in modo equo e responsabile e senza incorrere in eventuali censure della Corte dei Conti. E LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’? Con la coalizione progressista al governo a Bastia non ci sono più?