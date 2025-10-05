Bee Hotel a Bastia Umbra: nuovo rifugio per api solitarie urbane

Installazione educativa per tutelare api e biodiversità locale a Bastia

Bee Hotel a Bastia Umbra – A Bastia Umbra, nel cuore dell’Oasi delle Api di Via Calabria, è stato collocato un innovativo Bee Hotel in legno, parte integrante di un progetto comunale sostenuto dalla Fondazione Perugia e realizzato grazie ai Soci Coop. Questa struttura è stata concepita come rifugio sicuro per api solitarie e altri insetti impollinatori, puntando a salvaguardare la biodiversità e a rafforzare gli ecosistemi urbani, evidenziando il valore educativo e di sensibilizzazione ambientale dell’Oasi.

L’intervento ha coinvolto le classi terze della Scuola Primaria Umberto Fifi, con una merenda offerta dai Soci Coop, mentre esperti dell’Associazione Buono e rappresentanti del WWF hanno illustrato ai bambini l’importanza della vita delle api e della produzione del miele. È stato ricordato che non tagliare l’erba in primavera è cruciale, in quanto preserva la fioritura essenziale per l’impollinazione.

L’Assessora all’Ambiente Ramona Furiani ha sottolineato come queste azioni pratiche insegnino il rispetto per la natura e la cura dell’ambiente, rinsaldando il legame tra comunità, scuole e territori. L’Amministrazione comunale si impegna a proseguire questo cammino di tutela della biodiversità anche tramite ulteriori collaborazioni con associazioni, istituzioni scolastiche e cittadini, promuovendo consapevolezza e rispetto ambientale tra le nuove generazioni.