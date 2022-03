Chiama o scrivi in redazione

Bastia, concorso Il Palio incontra la Scuola

È giunto alla diciannovesima edizione il concorso “Il Palio incontra la Scuola”, nato con l’obiettivo di valorizzare l’identità territoriale, la creatività e promuovere la partecipazione al Palio de San Michele di Bastia Umbra delle giovani generazioni.

Ufficio stampa Ente Palio

Il premio Il Palio incontra la Scuola, promosso dall’Ente Palio, è rivolto agli studenti delle Scuole d’infanzia, delle primarie e secondarie di I grado, situate nella Regione dell’Umbria, che potranno, singolarmente o in coppia, inviare un elaborato inedito in base alle sezioni e ai temi seguenti: 1a sezione: Scuola dell’infanzia (III anno) e della Scuola primaria (classi I, II, III, IV e V): “Colora le emozioni che ti trasmette il Palio” 2a sezione: Scuola secondaria di I grado: “Disegna lo Stendardo del Minipalio ”

Il termine per la presentazione di tutti gli elaborati è fissato entro, e non oltre, il 15 maggio 2022 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: “Il Palio incontra la Scuola” c/o Alioscha Menghi – Piazza Luigi Masi, 13 – 06083 – Bastia Umbra (PG).

I soggetti interessati potranno partecipare con un solo elaborato, singolarmente o in coppia. Gli elaborati finalisti (dal primo al terzo) della 1a e 2a sezione saranno automaticamente incamerati nell’Archivio Storico del Palio. I lavori presentati potranno essere recuperati entro, e non oltre, il 31 luglio 2022. Trascorso tale periodo anche questi saranno conservati nell’Archivio Storico del Palio. Tutti gli elaborati pervenuti saranno sottoposti a insindacabile giudizio della Giuria tecnica della 1° e 2° sezione del Palio incontra la Scuola, composta dai seguenti undici membri: –

– Presidente dell’Ente Palio: Federica Moretti

– Coordinatore del Palio: Alioscha Menghi

– Quattro vice capitani: Aurora Panzolini (Moncioveta), Nicola Piccardi (Portella),Filippo Gallina (San Rocco) e Bruno Rossetti (Sant’Angelo) (nel caso di indisponibilità di uno di questi membri verrà sostituito da un componente delegato del Consiglio rionale.)

– Dirigente scolastico: Stefania Finauro

– Dirigente scolastico: Monica Barbanera

– Docenti di Scuola primaria e secondaria di I grado: Pamela Gareggia, Federica Lungarotti e Valentina Rinaldi

– Delegato del Consiglio Direttivo al coordinamento della Giuria: Barbara Bastianini

La proclamazione del vincitore verrà effettuata entro il mese di maggio, salvo che problemi contingenti legati all’emergenza sanitaria impediscano la riunione della Giuria.

Il montepremi in denaro è di € 500,00 (cinquecento) così suddiviso: – 1a sezione: primo classificato € 150,00 (centocinquanta); – 2asezione: primo classificato € 350,00 (trecentocinquanta).

Inoltre, a ciascun vincitore sarà conferito un attestato di merito e consegnata una copia del volume Palio de San Michele. 50 anni di passione.