Di chi sono quei pastori tedeschi? Sono stati ritrovati e sono a casa

Sono tornati a casa i due cani, pastori tedeschi, che girovagavano nel pomeriggio di oggi a Bastiola. Le due bestiole, che sono della signora Barbara Betti, andavano in giro indisturbate per Bastiola – prevalentemente in via San Bartolo. Come si poteva ben vedere dalle immagini i due cani vagavano in mezzo alla strada e un automobilista, lo stesso che li ha video registrati, pare li stesse per investire. I cani ben nutriti e in forma erano scappati da casa. Adesso non c’è nessun pericolo, né per loro, né per gli automobilisti o le persone. Dal video sembravano un po’ disorientati. E nel pomeriggio di ieri i due animali sono tornati a casa, stando a quanto ci dice la loro proprietaria, una imprenditrice bastiola. Tutto è bene ciò che finisce bene.