Chiama o scrivi in redazione

Fino al 31 gennaio 2022 annullati tutti gli eventi dal Decreto “Festività”

A seguito delle disposizioni ministeriali introdotte il 23 Dicembre, approvate dal Consiglio dei Ministri con il Decreto “Festività”, alla luce dell’aumento dei contagi, è stato stabilito che “fino al 31 gennaio 2022 siano vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti anche in spazi all’aperto”.

Fonte: Comune di Bastia Umbra

“Con grande dispiacere – comunica il Sindaco Paola Lungarotti – siamo costretti, in seguito all’evolversi della situazione pandemica e alle conseguenti normative degli Enti sovraordinati volte al contenimento della diffusione del virus, ad annullare anche la prima edizione del Presepe vivente di Costano. Nella fiducia in una prossima edizione, ringraziamo l’Ass. Oratorio Sacra Famiglia di Costano e tutti i figuranti volontari per l’impegno messo nei preparativi dell’attesa manifestazione”.

Rimarrà visitabile la mostra “Il Chiostro dei Presepi” (ingresso come da misure di sicurezza imposte dalla normativa in vigore).