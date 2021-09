Chiama o scrivi in redazione

A Bastia Umbra torna il servizio Piedibus da Lunedì 1 Ottobre 2021

Con lo slogan “Tanti piccoli piedi per un autobus! il modo piu sano , sicuro, ecologico e divertente per andare a scuola” torna il servizio Piedibus che tanto successo ha riscosso a Bastia Umbra nei vari quartieri dove è stato attivato ormai da tempo. Quest’anno il servizio verrà organizzato nel rispetto della normativa vigente in materia di contrasto al diffondersi del Covid-19.

Le iscrizioni potranno essere effettuate a partire da Lunedì 13 Settembre 2021, previo appuntamento, presso il settore Servizi alla Persona e Politiche Scolastiche-Piazza Umberto I (secondo piano). La modulistica sarà reperibile sul sito del Comune di Bastia Umbra alla voce Avvisi: www.comune.bastia.pg.it

Per informazioni e per fissare gli appuntamenti contattare i numeri: 075 8018298-220-329

in collaborazione con Auser volontariato distretto assisano