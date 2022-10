A Eurochocolate anche uno stand a luci rosse, ecco cosa si fa 🔴 VIDEO

Search for: Search Button

A Eurochocolate anche uno stand a luci rosse, ecco cosa si fa

Come lo facciamo? E quando chiedono gli operatori impiegati nello stand a luci rosse di Eurochocolate. Ma cosa mai faranno? La curiosità ha spinto tante persone a mettersi in fila.

Ebbene sì ad Eurochocolate anche uno stand “a luci rosse”. Si chiama “Un regalo così non lo avevi ancora fatto? Fallo” e propone dolci di cioccolata a forma di organo genitale maschile, in diversi gusti, condimenti e dimensioni.

Uno stand molto apprezzato dai numerosi visitatori che affollano la kermesse, “ideato – come spiega il presidente di Eurochocolate, Eugenio Guarducci, in un’intervista alla rubrica Corso Vannucci di Pasquale Punzi su Facebook – da un creativo di cui ancora non possiamo rivelare il nome”.

“La proposta che ci è arrivata era abbastanza velata – ha raccontato Guarducci – e solo quando abbiamo visto l’allestimento abbiamo capito esattamente cosa volevano fare. Pero’ abbiamo visto che la reazione è stata molto divertente e divertita da parte del pubblico, non ci trovo nulla di scandaloso. E’ un modo per far sorridere la gente e mi sembra che di questi tempi ce ne sia bisogno. Un sorriso – ha aggiunto – spalmato su tutti i padiglioni di Umbriafiere. Siamo molto contenti perché in domenica c’è stata una folla incredibile”.