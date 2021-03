Ama Bastia, torna la vetrina virtuale dal 22 marzo

Ritorna la community virtuale proposta nel periodo natalizio quando avevamo condizioni simili a quelle di oggi per quanto riguarda le prescrizioni e le difficoltà delle attività commerciali. Un’occasione per tutti, per valorizzare la nostra realtà e il territorio in cui viviamo, per sentirci “connessi” e “passeggiare” virtualmente tra i negozi e le attività ricettive della nostra Bastia.

Un’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra in collaborazione con Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Fipe e Ente Palio de San Michele. La Vetrina virtuale dove le attività commerciali promuovono i loro prodotti e i loro servizi è una piattaforma che mette in relazione commercianti e cittadini, scuole e associazioni. Risparmia, acquista, sostieni con la nuova card Ama Bastia. Tutti gli esercizi che aderiscono all’iniziativa riceveranno le card da consegnare ai propri clienti per accedere alle promozioni.

www.amabastia.it per fare rete, per offrire servizi innovativi e valorizzare il commercio locale anche sulle pagine Fb Ama Bastia e Instagram @amabastia. “Ama la tua Città” è il messaggio promozionale che i manifesti affissi per la città hanno continuato a sottolineare anche dopo le festività natalizie per alimentare la curiosità, l’interesse e quel pizzico di normalità desiderata da tutti, un messaggio che vuole esprimere il sentimento della comunità e il valore di appartenenza.

www.amabastia.it è anche lo spazio in cui singole persone, associazioni, scuole, possono inserire pensieri e messaggi, poesie o spot, sull’amore per Bastia, esperienze, luoghi, ricordi di ieri e di oggi, personaggi caratteristici del luogo, eventi da non dimenticare, per creare un contatto diretto attraverso sentimenti ed emozioni.

Per aderire all’iniziativa e avere ulteriori informazioni: info@amabastia.it