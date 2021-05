Chiama o scrivi in redazione

Prendi al volo la tua card, promozioni dei negozi, Ama Bastia… Sempre

E’ giunta al termine l’iniziativa prendi al volo la tua card, le promozioni dei negozi aderenti ad “Ama Bastia”. La piattaforma, la vetrina virtuale che su www.amabastia.itha visto aderire circa 100 attività con la consegna di 15.000 Coupon card.

Un grande centro commerciale a cielo aperto ma anche una comunità virtuale di cittadini e cittadine, di scuole e associazioni che racconta ed ha raccontato la nostra città, esprimendo emozioni e amore con parole, video e foto costruendo un ponte tra passato e futuro.

Un’altra iniziativa gratuita a sostegno del territorio e della città, promossa dal Comune di Bastia Umbra in collaborazione con Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Fipe e Ente Palio de San Michele, molto apprezzata dalle attività e dai cittadini per sostenere le attività del territorio in un momento difficilissimo della nostra storia, della nostra vita dove l’emergenza pandemica, sanitaria, economica e sociale ha segnato un percorso a cui nessuno era preparato.

L’Amministrazione Comunale prosegue le attività di collaborazione con le associazioni di categoria per lo sviluppo del territorio per sostenere il tessuto commerciale di Bastia, l’anima della città e il tessuto sociale con una progettualità e una collaborazione che continuano a svilupparsi.

Come l’anno scorso, con gli eventi di R-Estate a Bastia, in una cooperazione sempre più attiva e proficua con Confcommercio e nel rispetto della situazione pandemica, dopo questo lungo periodo di restrizioni, prosegue la progettazione per costruire insieme una strategia culturale ed economica che abbracci tutti gli ambiti della vita cittadina.