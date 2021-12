Approvato progetto smaltimento acque meteoriche Via Gorgo di Ponte

Chiama o scrivi in redazione

Approvato progetto definitivo dei lavori per lo smaltimento delle acque meteoriche di Via Gorgo di Ponte

Per la nuova linea fognaria Via Gorgo di Ponte, la Giunta ha approvato il progetto definitivo riguardante la separazione della rete fognaria, ad oggi mista, in rete nera e rete meteorica bianca.

Fonte: Comune di Bastia Umbra

“Siamo soddisfatti di poter comunicare l’avvio dell’iter per la realizzazione di tale opera, afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Santoni, che garantirà un migliore smaltimento delle acque della zona, aumentando l’affidabilità della rete e risolvendo le problematiche di commistione tra acque piovane bianche e fognatura urbana nera. Questo progetto è una risposta concreta alle esigenze del territorio.”

L’opera in progetto ha un valore di 50.000 Euro.