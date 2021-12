Aggiornamento Covid-19, a Bastia Umbra 234 positivi

“Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un forte aumento dei contagi. Il 22 dicembre avevamo 101 persone positive nel nostro comune, oggi 234. L’incremento della positività in pochi giorni ci porta a raccomandare la massima prudenza, è importare arginare questa crescita esponenziale. Di 234 positivi al Covid-19 solo una persona è ricoverata e non in terapia intensiva, le altre sono in isolamento nelle proprie case, la maggior parte con sintomi lievi. Monitorando la crescita costante del virus nella nostra regione abbiamo annullato ogni manifestazione afferente alle festività natalizie ma l’incisività e l’incremento esponenziale della diffusione pandemica ci porta oggi a raccomandare la massima attenzione mettendo in pratica le norme che ormai conosciamo, raccomandiamo altresì di evitare assembramenti, di rispettare le norme vigenti, di mettere in pratica specialmente in questi giorni di festa comportamenti di massima responsabilità”. Lo scrive il sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti