Costano lavori di riqualificazione di Via della Rimembranza

Domenica 20 Marzo a Costano inaugurazione dei lavori di riqualificazione di Via della Rimembranza. Una cerimonia in onore e in ricordo dei Caduti di tutte le guerre

Domenica 20 Marzo a Costano, con inizio alle ore 9.30, si svolgerà una cerimonia che riguarderà più aspetti della realtà costanese, dall’inaugurazione dei lavori di riqualificazione

di Via della Rimembranza – una delle vie principali dove si trova l’ingresso della scuola primaria – alla commemorazione dei Caduti della guerra, simboleggiati dagli alberi situati nella stessa via, alla festa della Parrocchia di Costano, dedicata a San Giuseppe.

Il lavoro di riqualificazione sarà completato con il posizionamento della nuova pensilina della fermata di sosta degli autobus, non appena sarà consegnata dalla ditta fornitrice.

Il programma

Ore 9,30 via della Rimembranza – Costano

– Apertura della manifestazione con la Banda musicale di Costano

– Saluti istituzionali e intervento del Sindaco Paola Lungarotti e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Santoni

– Intervento musicale a cura della Scuola Primaria “E. Giuliani” di Costano–Ist. Comprensivo Bastia 1, con canti degli alunni, poesie e pensieri sulla Pace e, in ricordo dei Caduti, simbolica messa a dimora di un albero da parte dei bambini.

– Benedizione dell’area a cura di Padre Stefano Albanesi, parroco di Costano

– Lettura di una riflessione dedicata ai Caduti delle guerre a cura dell’Oratorio “sacra Famiglia”

– Al termine, in corteo con la Banda musicale di Costano ci si dirigerà verso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe dove si celebrerà la Messa solenne in onore del Santo patrono.

Al termine della celebrazione religiosa, il Comitato San Giuseppe distribuirà prodotti tipici legati alla festività.